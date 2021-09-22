В правительстве Польши прокомментировали возможный референдум из-за Polexit

Несмотря на споры Брюсселя и Варшавы, Польша не будет пытаться оставить Евросоюз. Такой вопрос не собираются выносить на референдум.

Польша абсолютно уверена, что хочет остаться в ЕС. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

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Референдум о выходе из ЕС – идея не правящей партии

Ранее лидер оппозиционной партии Дональд Туск и экс-президент Европейского Совета предложил "Праву и справедливости" внести в Конституцию положение, которое исключит выход из ЕС без решения абсолютного большинства в парламенте. К тому же он предложил поставить этот вопрос на референдум.

На этом и отметил Яблонский: мол, о выходе из ЕС говорит не правящая партия, а оппозиционная. Дипломат подчеркнул: большинство поляков Polexit не поддержат.

Абсолютно исключаю. Любое правительство в Польше, что предложит выйти из Европейского Союза, выгонят через неделю. Для 70-80 процентов поляков это невероятно, поэтому не может быть и речи,

– сказал Яблонский

Противоречия между Польшей и ЕС: коротко

Несколько лет в Польше продолжаются обсуждения и споры относительно судебной системы. В декабря 2019 года и даже шла речь о рисках исключения Польши из Евросоюза.

В феврале 2020 года в Польше приняли закон, по которому могут наказывать судей, которые ставят под сомнение законность решений или кадровые назначения.

Такое решение возмутило ЕС там считают, что государство нарушает права судей и принципы независимости судебной системы.

Суд Европейского Союза обязал Польшу немедленно остановить применение национальных положений, касающихся полномочий Дисциплинарной палаты Верховного Суда.

Сами же граждане Польши бастуют и не хотят, чтобы в их судебную систему вмешивались извне.

Поэтому в СМИ начали вестись слухи о возможном выходе Польши с ЕС. Впрочем, официальные власти всячески отрицает такой выход из кризиса.