Правительство Германии отвергло призыв оппозиции поставлять Украине истребители

Федеральное правительство отклонило призыв лидера ХДС о передаче Украине немецких истребителей. Накануне Фридрих Мерц отметил, что страна не должна стоять в стороне от поставок боевых самолетов.

Спикер правительства Штеффен Гебештрайт заявил, что "нет никакого смысла" передавать Украине различные типы истребителей.

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Германия не планирует поставлять Украине самолеты

Правительство Германии не поддержало призыв лидера оппозиционной партии Христианско-демократический союз начать поставки истребителей.

Нет никакого смысла передавать Украине истребители различных типов, независимо от вопроса о том, кто вообще может поставлять такие самолеты,

– подчеркнул Штеффен Гебештрайт.

Издание отметило, что предложение Фридриха Мерца не новое. В то же время добавило, что Бундесвер не имеет самолетов F-16.

Из открытых данных известно, что Германия имеет на вооружении два типа боевых самолетов, в частности, многоцелевой MRCA PA-200 Tornado и Eurofighter.

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Лидер ХДС высказывался за большую поддержку Украины в защите от российской агрессии, а также за поставки боевых самолетов.