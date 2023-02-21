Правительство назначило Дейнегу и Шевченко заместителями министра обороны

Кабинет Министров Украины на заседании 21 февраля утвердил кандидатуры новых замминистров обороны. Ими стали Виталий Дейнега и Андрей Шевченко.

Напомним, что ранее Кабмин Украины назначил первым заместителем Алексея Резникова генерала Александра Павлюка. Который, к слову, исполнял роль главы Киевской ОВА до мая 2022 года.

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У Резникова появились два новых заместителя

В правительстве 21 февраля приняли новые кадровые решения. В частности, Кабмин утвердил кандидатуры заместителей, которые подал министр обороны Алексей Резников.

Речь идет о назначении основателя фонда "Повернись живим" Виталия Дейнеги заместителем по вопросам цифрового развития, а также журналиста Андрея Шевченко, который будет заниматься вопросами евроинтеграции.

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Очень важно было убедиться, что я иду в команду, – Дейнега о своем назначении

Виталий Дейнега прокомментировал свое назначение на должность замминистра обороны по вопросам цифрового развития. Он сказал, что на то, чтобы войти в курс дел, ему нужно время.

Также Дейнега отметил, что будет нуждаться в кадровом усилении, и рассказал, кого ищет в команду. Кроме того, новоутвержденный заместитель министра обороны поблагодарил Владимира Зеленского и Алексея Резникова за то, что дали неделю на "оценку ситуации" до того, как было принято решение о назначении, а также тех, кто помогал с подготовкой.

Очень важно было убедиться, что я иду в команду. Это ощущение есть,

– подытожил Виталий Дейнега.

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