Правительство назначило Дейнегу и Шевченко заместителями министра обороны
Кабинет Министров Украины на заседании 21 февраля утвердил кандидатуры новых замминистров обороны. Ими стали Виталий Дейнега и Андрей Шевченко.
Напомним, что ранее Кабмин Украины назначил первым заместителем Алексея Резникова генерала Александра Павлюка. Который, к слову, исполнял роль главы Киевской ОВА до мая 2022 года.
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У Резникова появились два новых заместителя
В правительстве 21 февраля приняли новые кадровые решения. В частности, Кабмин утвердил кандидатуры заместителей, которые подал министр обороны Алексей Резников.
Речь идет о назначении основателя фонда "Повернись живим" Виталия Дейнеги заместителем по вопросам цифрового развития, а также журналиста Андрея Шевченко, который будет заниматься вопросами евроинтеграции.
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Очень важно было убедиться, что я иду в команду, – Дейнега о своем назначении
Виталий Дейнега прокомментировал свое назначение на должность замминистра обороны по вопросам цифрового развития. Он сказал, что на то, чтобы войти в курс дел, ему нужно время.
Также Дейнега отметил, что будет нуждаться в кадровом усилении, и рассказал, кого ищет в команду. Кроме того, новоутвержденный заместитель министра обороны поблагодарил Владимира Зеленского и Алексея Резникова за то, что дали неделю на "оценку ситуации" до того, как было принято решение о назначении, а также тех, кто помогал с подготовкой.
Очень важно было убедиться, что я иду в команду. Это ощущение есть,
– подытожил Виталий Дейнега.
Резников хочет более прозрачно контролировать закупки
- Все ротации в Минобороны свидетельствуют о том, что Алексей Резников хорошо понимает свою ответственность и пытается прозрачнее контролировать закупки. Об этом 24 каналу заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.
- По мнению советника, министр обороны был сосредоточен на коммуникации с иностранными партнерами относительно военной помощи Украине. В то же время он почти не обращал внимания на закупки, однако это привело к негативным последствиям.
- Михаил Подоляк отмечает, что предложение Резникова действительно может быть эффективным. Нововведения позволят сделать механизм управления министерством обороны более прозрачным.