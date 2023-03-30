Северная Македония одобрила безвозмездную передачу Украине вертолетов Ми-24

Правительство Северной Македонии приняло решение передать Украине определенное количество боевых вертолетов. Украина получит вертолеты Mи-24 – бесплатно.

В решении не указан тип вертолетов, однако глава македонского Минобороны Славянка Петровская ранее говорила о намерении передать Украине вертолеты Ми-24, которые Скопье приобрело у Киева в 2001 году.

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Северная Македония передает Украине вертолеты, которые раньше приобрела у Киева

"Правительство рассмотрело и приняло к сведению информацию о необходимости заключить протокол о передаче авиации (вертолетов) между министерствами обороны Северной Македонии и Украины и приняло соответствующий протокол", – заявил правительство в Скопье.

Из 12 штурмовых Ми-24 и четырех многоцелевых вертолетов Ми-8/17, которые есть у Северной Македонии, на сегодняшний день используют только по две машины каждого типа.

Издание отмечает, что ресурс вертолетов закончился 8 лет назад, то есть они не используются из-за отсутствия запчастей и т.п.

В то же время четыре ныне эксплуатируемых вертолета и еще четыре Ми-24В были модернизированы за последнее десятилетие в сотрудничестве с израильской компанией Elbit Systems.

Они адаптированы для взаимодействия с силами НАТО и оснащены авионикой, позволяющей использовать очки ночного видения (NVG) и систему ночного видения Aviators Head-Up Display (ANVIS/HUD).

Хорватия в ближайшее время передаст Украине вертолеты Ми-8

Хорватия планирует в ближайшее время передать Украине 14 вертолетов Ми-8. Министр обороны Хорватии Марио Баножич сообщил, что вопрос находится на рассмотрении правительства страны.

Баножич не назвал количество вертолетов, которые планируют предоставить Украине. Однако СМИ в конце февраля сообщали о намерениях поставить 14 Ми-8.

Также ранее Украина получила от Словакии и Польши советские истребители МиГ-29. Словацкие МиГи уже находятся на защите украинского неба.

В то же время Украина продолжает настаивать на передаче многоцелевых истребителей F-16. Эти самолеты нужны Украине, прежде всего, чтобы защищаться от российских ракетных обстрелов.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что партнеры Киева уверены, что в будущем Украина получит западные истребители. Однако, по его словам, на этой стадии боевых действий истребители якобы не помогут Украине.