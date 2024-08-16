Правительство вводит экспериментальные изменения в военном учете

Кабмин принял постановление "О реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах". Оно касается воинского учета для призывников, проверки документов за рубежом и еще нескольких аспектов.

Постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук объяснил: новации нужны, чтобы оптимизировать и идентифицировать сведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов в целях национальной безопасности и обороны Украины.

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Военный учет для призывников

Парни в возрасте от 17 до 25 лет должны быть взяты на воинский учет без прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Это касается как тех, кто проживает в Украине, так и тех, кто находится за границей.

Проверка документов за границей

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом и обращаются за оформлением украинского или заграничного паспортов, будут проходить проверку действительности своих военно-учетных документов через государственную электронную систему "Трембита".

Внесение в реестр

Парни в возрасте от 16 до 25 лет, которые проживают в Украине и обращаются за оформлением паспорта, будут внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов (ЕГРПВР) без прохождения ВВК.

Также это касается тех, кто находится за границей и обращается за оформлением или получением паспорта в украинских представительствах за рубежом.

Перечень граждан

Будет сформирован перечень граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, данные которых должны быть внесены в ЕГРПВР и которые подлежат постановке на воинский учет.

Проект постановления разрабатывали Минреинтеграции совместно с Минобороны, Государственной миграционной службой (ГМС), МВД, Администрацией Государственной пограничной службы и Генштабом ВСУ. Необходимость его внедрения неоднократно обсуждали на межведомственных совещаниях под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.

Этот экспериментальный проект по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах будут реализовывать в течение года.

Постановление определяет механизм реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений призывников, военнообязанных и резервистов путем электронного информационного взаимодействия между национальными электронными информационными ресурсами в целях национальной безопасности и обороны Украины.

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