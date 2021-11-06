"Правительствопад" надвигался еще с лета: почему министров уволили именно сейчас

"Правительствопад" надвигался еще с лета. В то же время парламентские каникулы и увольнения Дмитрия Разумкова отсрочили изменения в Кабинете Министров.

В среду, 3 ноября, меньше, чем за час, четверть министерств "обезглавили". Алексею Любченко прочили карьеру Дениса Шмыгаля, но, по словам экспертов и депутатов, премьерские амбиции сыграли с министром экономики злую шутку.

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Изменения в Министерстве экономики

Поэтому из-за этого у него испортились отношения с главой Кабинета Министров. Более того, ходят слухи, что Любченко заворовался и причастен к коррупционным схемам. Поэтому в день увольнения Национальное антикоррупционное бюро расследований заскочило к министру экономики с обысками.

Возможно, будут вопросы к Любченко у правоохранительных органов. Речь идет о чем-то, связанном с налоговой и с махинациями там,

– пояснила "слуга народа" Евгения Кравчук.

Впервые экономику доверили женщине. Заместитель главы Офиса Президента Юлия Свириденко стала преемницей Алексея Любченко. Ранее была заместителем главы Черниговской ОГА, затем – министра экономики.

На новой должности глава ведомства ставит себе задачу бороться с теневой экономикой и помогать бизнесу: "Мы Должны стать более гибкими, отойти от советских стандартов и бюрократии, сформировать устойчивые институты, которые смогут поддержать бизнес в период пандемии".

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Изменения в Минобороны

Депутаты были недовольны министром обороны Андреем Тараном давно. Но, как говорят в кулуарах, поездка с Владимиром Зеленским в США, парад ко Дню независимости отсрочил увольнение. На этой же неделе кадровых изменений Таран не избежал.



Таран не избежал кадровых изменений / Фото пресс-службы Минобороны

"Он не сделал почти ничего. Важнейшая задача – обеспечение Вооруженных сил. Отработка идеи. Ничего не сделал", – сказал народный депутат из "Голоса" Сергей Рахманин.

Алексея Резникова уволили с должности министра реинтеграции временно оккупированных территорий. На следующий день назначили министром обороны.

Гражданский министр планирует провести аудит в ведомстве, построить профессиональную армию и перестать конкурировать с Генеральным штабом. Юрист по образованию Резников признался, что волновался, справится ли с новой должностью.

"Снимаю шляпу" перед Владимиром Зеленским. Президент нашел аргументированный подход. Он выстроил перечень, который касался моих юридических навыков,

– поделился Резников.

Мягкой силой будет возвращать жителей временно оккупированных территорий новая министр по реинтеграции Ирина Верещук. Она планирует сосредоточиться на гуманитарных вопросах и поиске денег на проекты, которые нужны для Донбасса.

Последние увольнения и назначения: смотрите видео

Министерство по стратегическим отраслям промышленности называли "Министерством стаканов". Ведь, как писало издание "Украинская правда", руководство там только и занималось тем, что "перехиляло рюмку". Поэтому за неэффективную работу уволили министра Олега Уруского.

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"Министерство занимается развитием стратегической промышленности. Мы не видим большого прогресса в этом направлении", – отметил народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Теперь будет исправлять ситуацию бывший директор аэропорта "Борисполь" и руководитель таможни Павел Рябикин. "Приоритетом для меня будет максимальное обеспечение государственным заказом именно отечественных производителей независимо от формы собственности", – сказал он.

Со второй попытки уволили министра экологии Романа Абрамовского. Пока его заместитель временно будет возглавлять министерство. Но это еще не все изменения. До 2022 года, анонсируют в "Слуге народа", еще двух министров планируют уволить.