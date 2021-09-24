Правку Разумкова не ставили, – Вениславский эмоционально отреагировал на закон об олигархах

Текст законопроекта о статусе олигарха полностью воспроизводят 13 поправок, за которые проголосовали. Никакие другие правки на голосование не ставили.

В частности говорится и о поправке спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом в эфире 24 канала сказал представитель Президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский.

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"Правку Разумкова вчера (23 сентября – 24 канал) на голосование в парламенте не ставили. За нее не голосовали народные депутаты, следовательно, она не может считаться принятой", – пояснил Вениславский.

Поправку 398 не ставили на голосование

По его словам, приняли правку по 5-й статье, которая определяет, какой орган будет заниматься введением реестра олигархов. По поправке, которую предложил профильный комитет, это будет Совет нацбезопасности и обороны.

Проголосовали за одну правку по 5-й статье. На голосование поправку №398 не ставили,

– сказал Вениславский.

Он отметил, что если есть технические ошибки, то надо определяться с той точки зрения, что именно приняла Верховная Рада.

Рада приняла статью в редакции комитета, где закреплено, что СНБО будет вести реестр олигархов.

Вениславский рассказал о правках к законопроекту об олигархах: смотрите видео

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