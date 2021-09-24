Зокрема мовиться і про поправку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Про це в ефірі 24 каналу сказав представник Президента України в Конституційному Суді Федір Веніславський.
Читайте також Веніславський заявив, що законопроєкт про олігархів не переголосовуватимуть
"Правку Разумкова вчора (23 вересня – 24 канал) на голосування в парламенті не ставили. За неї не голосували народні депутати, отже, вона не може вважатися ухваленою", – пояснив Веніславський.
Поправку 398 не ставили на голосування
За його словами, ухвалили правку щодо 5-ї статті, яка визначає, який орган займатиметься введенням реєстру олігархів. За поправкою, яку запропонував профільний комітет, це буде Рада нацбезпеки й оборони.
Проголосували за одну правку щодо 5-ї статті. На голосування поправку №398 не ставили,
– сказав Веніславський.
Він зауважив, що якщо є технічні помилки, то треба визначатися з того погляду, що саме ухвалила Верховна Рада.
Веніславський розповів про правки до законопроєкту про олігархів: дивіться відео
Голосування за деолігархізацію: що відомо
- В законі про олігархів, який ухвалила Верховна Рада, одночасно врахували 3 суперечливі поправки – 396, 398, 406. Вони стосуються механізму визначення олігарха.
- Дмитро Разумков не стримався від коментарів і потролив нардепів.
- У Верховній Раді зареєстрували 10 постанов про скасування голосування за закон.