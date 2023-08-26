Быстрее и безопаснее: как дроны помогают фиксировать преступления оккупантов

В Харьковской области правоохранители фиксируют последствия обстрелов российских оккупантов с помощью дронов. Данная техника позволяет значительно сократить время обследования территории и уберечь жизнь.

Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко. Благодаря дронам правоохранители могут сделать до 3 тысяч снимков.

Смотрите также Загнали в ловушку под Бахмутом: почему россияне активизировались на Лимано-Купянском направлении

Преимущество дронов

Видеофиксация с помощью дронов позволяет сразу создать 3D-модель дома в том состоянии, в котором он остался после обстрелов. Это веское доказательство для расследования преступлений России международными инстанциями.

"В Изюме после прилета искали тела и фиксировали последствия разрушений с помощью дронов. Такая цифровизация позволяет сделать очень тщательный снимок мест, где человек увидеть не может, зафиксировать новые детали и обезопасить правоохранителей от обрушений домов и повторных прилетов", – пояснила корреспондентка.

Ситуация на фронте: смотреть видео

Дрону задают необходимые параметры, он производит облет территории в автоматическом режиме и фотографирует. Снимки получаются высокого качества, которое нельзя получить от обычной камеры. А 3D-модели – еще одно доказательное звено российских преступлений.

"Технику предоставили международные организации – это большая помощь, потому что это дорогостоящие вещи. Специалисты научились на этом работать и сейчас, например, на Купянщине важно отработать быстро. Сравнить когда группа обходит – это час, такая техника позволяет обследовать территорию от 15 до 30 минут, если большая площадь и улики будут сохранены навсегда", – добавила Анна Черненко.

События в Харьковской области: последние новости