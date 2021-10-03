Правоохранители вызвали много людей с известными именами, – Зеленский о покушении на Шефира

Президент Зеленский заявил, что обстрел автомобиля Сергея Шефира был однозначно покушением на убийство. Однако, подчеркнул глава государства, есть много деталей, которые он не может разглашать, пока идет следствие.

Об этом президент сообщил во время брифинга в Трускавце, где состоялось выездное заседание фракции "Слуга народа". Зеленский считает, что исполнителей найдут.

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Вызвали много людей с известными именами

Я не могу говорить о заказчиках, идет следствие, много людей с очень известным именами – с кем-то общался Сергей, кого-то знал, кого-то подозревает – вызвали в соответствующие правоохранительные органы,

– сказал Зеленский.

Относительно встреч Шефира с олигархами – Зеленскому об этом неизвестно

На вопрос журналистов, встречался ли Шефир с олигархами Зеленский ответил, что ему об этом не известно. С Ринатом Ахметовым Шефир встречался, было много сложных моментов – в частности, в энергетике, – добавил президент.

Однако, кого именно вызвали на допросы – Зеленский отметил, что наверное, не имеет права об этом говорить.

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