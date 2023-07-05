Сразу после вагнеровцев: монахи Киево-Печерской лавры могут поселиться в Беларуси
Белорусская православная церковь заявила, что может принять монахов УПЦ МП, которые должны покинуть Киево-Печерскую лавру. Там заявили, что монахи могут "найти место дальнейшего монашеского "подвига" в обителях Белорусской православной церкви".
Соответствующее сообщение появилось на сайте синода Белорусской православной церкви (БПЦ) МП 4 июля 2023 года. То есть сразу после того, как УПЦ МП не пропустила комиссию украинского Минкульта внутрь высвободившихся корпусов Нижней Лавры.
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Что известно о приглашении из Беларуси
Белорусская православная церковь московского патриархата заявила, что они с "глубокой грустью" воспринимают информацию о том, что происходит в Киево-Печерской лавре.
Там заявили, что выступают против "изгнания" братии Киево-Печерской лавры из обители, где они на протяжении десятилетий "трудятся в богоугодии и молитве на благо украинского народа".
Синод Белорусской православной церкви свидетельствует, что в случае насильственного выселения монахов из Киево-Печерской лавры, они могут найти место дальнейшего монашеского подвига в монашеских обителях Белорусской православной церкви,
– заявили в Беларуси.
Там также жаловались на то, что наместник Киево-Печерской лавры Павел Лебедь находится под арестом, а другие священнослужители лавры "лишены возможности совершать литургию и другие богослужения".
Кроме этого, в Беларуси беспокоились из-за неправдивой российской новости, что якобы Киев и ЮНЕСКО вывозят "христианские ценности" в страны Западной Европы.
Глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что "чем больше Лавра становится украинским, тем больше подгорает на болотах". Министр заверил, что единственная задача, которая стоит по отношению к Лавре – защитить ее от "русского мира" и окончательно убедиться, что все наши украинские сакральные реликвии на месте.
Ни одна сакральная ценность не покинет территорию Украины. А все похищенное России придется вернуть,
– сказал Ткаченко.
Что происходит в Лавре
- Украинская православная церковь московского патриархата должна была освободить здание Киево-Печерской лавры до 29 марта 2023 года. Ведь Украина разорвала с церковью договор аренды.
- Перед этим московские священники вывозили вещи, однако после 29 марта заявили, что не будут уезжать.
- После этого последовало несколько судов, которые не стали на сторону УПЦ МП. В частности, сначала Хозяйственный суд Киева не поддержал просьбу московской церкви и не запретил выдворение из Киево-Печерской лавры на время рассмотрения иска.
- В апреле суд запретил препятствовать работе комиссии Минкульта в Киево-Печерской лавре до окончания судебного разбирательства.
- И уже 4 июля УПЦ МП не разрешила комиссии Минкульта опечатать 5 корпусов заповедника. Речь шла о корпусах Нижней Лавры, которые монастырь УПЦ МП использовал для ведения экономической деятельности. После этого комиссия написала заявление в полицию и покинула Лавру.