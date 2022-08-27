"Они стали легендами": командование Воздушных сил мощным видео поздравило с Днем авиации

В Украине 27 августа отмечается День авиации. Наша авиация доказала, что может творить чудеса в небе.

На этот счет наши защитники получают приветствие. В частности от своих командиров и коллег по цеху.

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Поздравляю тех, кто летает, кто обеспечивает и делает все для того, чтобы наши крылья только крепли, чтобы враг на собственной шкуре почувствовал не только боевой дух наших пилотов, но и ударную силу нашего воздушного флота,

– сказал начальник авиации Воздушных Сил ВС Украины бригадный генерал Сергей Голубцов.

Он подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения авиаторы дали достойный отпор оккупантам. Они защитили родную землю иногда ценой своей жизни.

Голубцов заверил, что врагу не удастся сломить дух украинского народа, нашу волю к победе, свободе и жизни в цивилизованном мире. Наши летчики готовы быстро овладевать современными многофункциональными самолетами.

"Ведь наши летчики – лучшие! Авиаторы – это смелые, ответственные, профессиональные, отчаянные люди, которые ежедневно и каждую ночь защищают родную землю от российской агрессии!" – сказал он.

Приветствие для авиации: смотрите видео

Приветствие от командующего и Генштаба

Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук также выразил приветствие. Он обратил внимание на то, что авиационная история Украины наполнена героическими достижениями и самоотверженным трудом ученых, конструкторов, летчиков и исследователей.

В нашей памяти навсегда останутся подвиги украинских военных летчиков и всех, кто обеспечивает их работу, посвятил свою жизнь авиационному делу. Отважных людей, которые с первых дней российской агрессии встали на защиту украинской земли и вписали новые исторические вехи в славный боевой путь авиации Вооруженных Сил Украины,

– сказал Олещук.

По его словам, при отражении широкомасштабной российской агрессии 18 летчиков Воздушных Сил получили высшее звание Героя Украины, сотни военнослужащих удостоены высоких государственных наград. Тех, кто отдал свою жизнь за Украину, мы будем помнить. А тем, кто до сих пор в строю, Олещук выразил благодарность.

Также авиационщики получили поздравления от Генштаба ВСУ.

Украинская авиация наносит урон врагу

Утром 20 августа наша авиация атаковала опорный пункт россиян вблизи Ивановки. Ракетно-зенитным подразделениям удалось уничтожить 2 единицы бронированной техники врага и ликвидировать 10 российских оккупантов.

Также украинские воздушные силы за 24 августа приземлили свору российских беспилотников. В частности, в Черкасской, Сумской и Черниговской областях.

Кроме того, наши защитники 26 августа продолжили уничтожать врагов на Южном направлении. За сутки ликвидировали средства вражеской ПВО и многую технику оккупантов.

Как наша авиация сбила ПВО врага: смотрите видео