Празднование Нового года в Нью-Йорке: на Таймс-сквер будут пускать только вакцинированных

Новый год на Таймс-сквер – это одна из традиций американцев. Однако в связи с пандемией COVID-19, встретить 2022 год в людном месте смогут лишь полностью вакцинированные граждане.

О таких новогодних ограничениях рассказал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во время брифинга во вторник, 16 ноября. Изменения более лояльные, чем в 2020 году, поскольку тогда празднование вообще не были массовыми из-за разгара эпидемии коронавируса.

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Новый 2022 год в Нью-Йорке

По словам чиновника, все желающие отгулять Новый год масштабно, должны показать сертификат вакцинации и удостоверение личности с фотографией. Люди, которые не могут получить укол против COVID-19 по состоянию здоровья, должны показать действительный ПЦР-тест.

. Times Square – главная площадь в нью-йоркском Манхэттене, где с 1907 года встречают Новый год. Среднее количество участников действа составляет 750 тысяч. Все люди ждут спуск Хрустального мяча и выступления известных артистов.

Все участники массового мероприятия также обязаны соблюдать все карантинные требования и носить медицинские маски. Дети до 5 лет должны находиться в сопровождении полностью вакцинированного взрослого.

"Присоединяйтесь к радости и историческому моменту, поскольку Нью-Йорк предоставляет миру дополнительные доказательства того, что мы на 100% вернулись", – подчеркнул де Блазио.

Мэр Нью-Йорка рассказал о праздновании Нового года на Таймс-сквер: смотрите видео

Празднование Нового 2022 года: что известно

Синоптики спрогнозировали, какой может быть погода в Украине во время новогодних праздников. По предварительным выводам, будет морозно, но без снега.

Фиксировать больных коронавирусом в Украине также стали меньше. Если третья волна COVID-19 дальше будет идти на спад, то отгулять Новый год 2022 украинцы смогут с помпой.

В Министерстве здравоохранения надеются, что на Новый год Украина выйдет из красной зоны. Однако отметили несколько важных факторов при принятии такого решения.

! 31 декабря 2021 года, то есть день празднования Нового года будет последним днем работы мэра де Блазио на этом посту. По информации местных медиа, со всеми возможными последствиями масштабного гуляния придется разбираться новому городскому голове Эрику Адамсу.

Текст публикации Билла де Блазио:

"Мы десятилетиями ждали, какие инвестиции предоставит для нашего города законопроект об инфраструктуре, а теперь это ЗАКОН. Присоединяйтесь к нам #inBrooklyn, чтобы отпраздновать эту великую победу".