Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание Деловая Одесса.
Почему отменили мероприятия на Рождество в Белгород-Днестровском?
Согласно словам исполняющего обязанности городского головы Александра Скалозуба, такое решение приняли из-за непрерывных вражеских атак на населенный пункт.
Горожанам необходимо гарантировать высокий уровень безопасности, поэтому мероприятия были отменены, несмотря на предварительную подготовку,
– цитирует издание.
Отдел культуры городского совета прилагал значительные усилия к организации рождественских праздников, однако приоритетом остаются защита жизни и здоровья жителей громады, что и определило окончательную позицию руководства.
Предыдущие атаки: последние новости
В ночь на 23 декабря Россия нанесла комбинированную ракетно-дроновую атаку по территории Украины. В результате в ряде областей введены аварийные и экстренные отключения электроэнергии.
Враг не прекратил террор и в ночь на 24 декабря. Так, согласно данным Воздушных сил, россияне атаковали 116 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и дронами других типов.
Силами ПВО сбито/подавлено 60 вражеских дронов на Севере, Юге и Востоке страны. Зафиксировано попадание 48 ударных БпЛА на 19 локациях.