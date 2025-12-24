Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание Деловая Одесса.

Смотрите также Ситуация чрезвычайно сложная, – Братчук сообщил последствия ужасных атак по Одесской области

Почему отменили мероприятия на Рождество в Белгород-Днестровском?

Согласно словам исполняющего обязанности городского головы Александра Скалозуба, такое решение приняли из-за непрерывных вражеских атак на населенный пункт.

Горожанам необходимо гарантировать высокий уровень безопасности, поэтому мероприятия были отменены, несмотря на предварительную подготовку,

– цитирует издание.

Отдел культуры городского совета прилагал значительные усилия к организации рождественских праздников, однако приоритетом остаются защита жизни и здоровья жителей громады, что и определило окончательную позицию руководства.

Смотрите также Предприятие тушили несколько дней: россияне помешали работе спасателей в Одесской области

Предыдущие атаки: последние новости