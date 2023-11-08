Бывший милиционер наводил "Шахеды" на позиции морпехов в Запорожье: как его наказали

В Украине с каждым днем разоблачают все больше коллаборантов, работающих на врага. По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил предатель, который хотел привести "Шахеды" на позиции морпехов ВСУ в Запорожье.

8 ноября в СБУ сообщили, что заключение получил еще один агент ФСБ. Он корректировал ракетно-артиллерийские и удары дронов России по Запорожью.

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Прежде злоумышленник пытался установить и передать агрессору координаты оборонных и промышленных объектов на территории региона. Больше всего врага интересовали локации судоремонтных мощностей и мест базирования подразделений морской пехоты ВСУ,

– говорится в сообщении.

Из опубликованных материалов стало известно, что разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки серии прицельных ударов по украинским объектам с применением реактивных систем залпового огня "Смерч" и дронов-камикадзе типа "Шахед".

В Службе безопасности Украины сообщили, что задержали злоумышленника в мае этого года во время выполнения им вражеского задания. Суд назначил ему 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Предатель получил наказание в виде 15 лет лишения свободы / Фото СБУ

Что известно о вражеском приспешнике

Также следствие рассказало детали об этом вражеском приспешнике. Он – бывший чиновник налоговой милиции, которого в 2011 году уволили.

Предатель получил наказание в виде 15 лет лишения свободы / Фото СБУ

В марте этого года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ для сбора разведданных о местах базирования наших защитников на территории региона.

Внимание вражеских спецслужб он привлек, распространяя прокремлевские комментарии в запрещенных соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники".

Для сбора информации он объезжал местность в качестве водителя такси и осуществлял видеосъемку с помощью скрытого регистратора и мобильного телефона.

После чего "сливал" разведданные своему "куратору" из ФСБ из-за анонимных чатов в мессенджерах,

– говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что за каждую задачу, которую выполнял преступник – оккупанты гарантировали ему денежное вознаграждение в размере от 2 до 5 тысяч гривен. Для конспирации фигурант предлагал перечислять деньги на банковскую карту своего сына.

Предатель получил наказание в виде 15 лет лишения свободы / Фото СБУ

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