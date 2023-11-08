Бывший милиционер наводил "Шахеды" на позиции морпехов в Запорожье: как его наказали
Источник:Служба безопасности Украины
В Украине с каждым днем разоблачают все больше коллаборантов, работающих на врага. По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил предатель, который хотел привести "Шахеды" на позиции морпехов ВСУ в Запорожье.
8 ноября в СБУ сообщили, что заключение получил еще один агент ФСБ. Он корректировал ракетно-артиллерийские и удары дронов России по Запорожью.
Читайте также СБУ задержала наводчика "Искандера" в Харькове: тогда погиб парень и десятки человек травмировались
Прежде злоумышленник пытался установить и передать агрессору координаты оборонных и промышленных объектов на территории региона. Больше всего врага интересовали локации судоремонтных мощностей и мест базирования подразделений морской пехоты ВСУ,
– говорится в сообщении.
Из опубликованных материалов стало известно, что разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки серии прицельных ударов по украинским объектам с применением реактивных систем залпового огня "Смерч" и дронов-камикадзе типа "Шахед".
В Службе безопасности Украины сообщили, что задержали злоумышленника в мае этого года во время выполнения им вражеского задания. Суд назначил ему 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Предатель получил наказание в виде 15 лет лишения свободы / Фото СБУ
Что известно о вражеском приспешнике
Также следствие рассказало детали об этом вражеском приспешнике. Он – бывший чиновник налоговой милиции, которого в 2011 году уволили.
Предатель получил наказание в виде 15 лет лишения свободы / Фото СБУ
В марте этого года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ для сбора разведданных о местах базирования наших защитников на территории региона.
Внимание вражеских спецслужб он привлек, распространяя прокремлевские комментарии в запрещенных соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники".
Для сбора информации он объезжал местность в качестве водителя такси и осуществлял видеосъемку с помощью скрытого регистратора и мобильного телефона.
После чего "сливал" разведданные своему "куратору" из ФСБ из-за анонимных чатов в мессенджерах,
– говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что за каждую задачу, которую выполнял преступник – оккупанты гарантировали ему денежное вознаграждение в размере от 2 до 5 тысяч гривен. Для конспирации фигурант предлагал перечислять деньги на банковскую карту своего сына.
Предатель получил наказание в виде 15 лет лишения свободы / Фото СБУ
К слову Готовил удары по энергетике и железной дороге: СБУ разоблачила дежурного агента ФСБ
Перед судом предстала молодая девушка
- К пожизненному заключению приговорили 22-летнюю местную жительницу с Кировоградщины помогала российским оккупантам и поддерживала их в соцсетях. Жительница работала на российских спецслужбах.
- 22-летняя злоумышленница в начале этого года, получала из авдание от российских спецслужб. За денежное вознаграждение девушка должна была фотографировать инфраструктурные и военные объекты в Павлыше, Светловодске и Кременчуге.
- Кроме того, известно, что в 2022 году перед полномасштабным вторжением была в Крыму, а уже в марте посетила Мариуполь. Там ее завербовали россияне и подписали контракт.
- На заседании она выразила желание, чтобы ее обменяли в Россию. на пленного гражданского или военного.