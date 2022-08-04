СБУ назвала предателей, которые помогли россии похитить более 650 тысяч тонн украинского зерна

россия массово разворовывает временно оккупированные территории Украины, в частности вывозит сотни тысяч тонн зерна. Помогают захватчикам грабить в огромных масштабах местные коллаборанты.

Служба безопасности Украины назвала имена трех предателей, которые помогли россии украсть на территории нашего государства более 650 тысяч тонн зерна. Им всем уже сообщили о подозрении.

Читайте также Судно RAZONI с 26 тысячами тонн кукурузы уже вышло из исключительной экономической зоны Украины

Кто помог россиянам вывезти украденное украинское зерно

СБУ задокументировала преступления лиц, причастных к незаконному вывозу 650 тысяч тонн украинского зерна. Отмечается, что стоимость награбленного составляет более 200 миллионов долларов. Украденное продовольствие захватчики вывезли с временно оккупированных территорий Юга Украины.

Работникам СБУ удалось установить всю цепочку причастных к преступлению – от предателей, подписавших "разрешения" на вывоз украинского зерна, до всех членов экипажа 10 судов россии, на которых и транспортируют награбленное.

Так, спецслужба задокументировала преступную деятельность и уже сообщила о подозрении таким фигурантам :

Евгению Балицкому – руководителю оккупационной администрации на временно занятой россиянами части Запорожской области;

– руководителю оккупационной администрации на временно занятой россиянами части Запорожской области; Александру Сауленко – самопровозглашённому "исполняющему обязанности мэра" в городе Бердянск;

– самопровозглашённому "исполняющему обязанности мэра" в городе Бердянск; Владимиру Стельмаченко – так называемому "директору" Бердянского морского порта.

Отмечается, что всем им объявлены подозрения сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

коллаборационная деятельность;

пособничество государству-агрессору;

нарушение законов и обычаев войны.

Кроме того, что касается гауляйтера Балицкого, на имущество коллаборанта и его семьи стоимостью более 149 миллионов гривен наложен арест. Речь, в частности, о 4 воздушных судах малой авиации, расположенных в Киевской области, а также корпоративных правах, принадлежащих предателю и его семье.

Комментарий спикера СБУ о похищении россией украинского зерна с Юга Украины: смотрите видео

Подробности расследования

Отмечается, что СБУ установила других участников противоправной схемы незаконного вывоза украинского зерна. Им также планируется вскоре объявить о подозрении.

В ходе расследования установлено, что коллаборант Балицкий издал так называемое "распоряжение", на основании которого на захваченных россиянами территориях была введена временная "администрация".

После этого псевдопредприятию "государственный зерновой оператор" было незаконно передано имущество 7 агропромышленных комплексов и зерновых терминалов в Запорожской области.

Между тем, гауляйтер Сауленко совместно с псевдодиректором порта Бердянска Стельмаченко обеспечили изъятие зерна из временно оккупированных хранилищ и его загрузку на судно под флагом россии "Zhibek Zholy".

Кроме того, оперативники задокументировали вывоз морским транспортом угнанных с временно оккупированных территории Херсонщины и Запорожья украинских зерновых культур через морские порты и терминалы, расположенные в Крыму.

Обратите внимание В порт Черноморска за украинским зерном следует первое с начала войны судно

Названия и аресты судов с ворованным зерном

Установлено, что к угону зерна россией были привлечены морские суда под флагами страны агрессора и Сирии.

"Надежда";

"Сормовский-48";

"Федор";

"Матрос Кошка";

"Матрос Позынич";

"Zhibek Zholy";

"Св. Константин";

"Михаил Ненашев";

"LAODICEA".

Впрочем, благодаря оперативному реагированию СБУ, незаконную отгрузку похищенной пшеницы удалось предотвратить. В частности, на указанные суда и транспортируемую ими зерновую продукцию украинским судом наложен арест. Также Турция, Египет и Ливан отказываются принимать и разгружать указанные морские суда.

– заверили в украинской спецслужбе.

К слову, оперативники СБУ установили еще 5 иностранных морских судов, незаконно вывозящих краденое зерно из временно оккупированных украинских портов. На этот морской транспорт планируют наложить аресты.

Вас может заинтересовать – Шустеру могли запретить въезд в Украину: смотрите видео