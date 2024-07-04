Предлагает ли Путин тайные переговоры Украине: эксклюзивное интервью с Михаилом Подоляком

Владимир Путин неоднократно вылезал из бункера со своими "мирными" предложениями, но это лишь ультиматумы. России даже не надо тайно продвигать эти свои "мирные" предложения, ведь враг откровенно говорит о них.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу подчеркнул, что нет никаких "мирных" предложений от России и не будет. Больше об этом, как Путин разозлил Си Цзиньпина и может ли Китай одним звонком в Кремль закончить войну – читайте далее в материале.

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Была ли договоренность об интервью Зеленского с Карлсоном

Американский пропагандист Такер Карлсон заявил, что якобы согласовал интервью с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Он писал будто два года пытался получить разрешение на интервью и говорит, что хочет донести до американцев "крайне необходимую информацию о конфликте". А спикер президента говорит, что интервью не будет.

Здесь не о чем говорить. Есть официальная позиция Украины – не было никакой договоренности.

С точки зрения Карлсона мне эта технология понятна. Ты считаешь себя мощным блогером, который имеет существенные влияния на определенные электоральные аудитории, и ты делаешь такое публичное информационное сообщение, что о чем-то договорился, ожидая, что тебе позвонят и скажут, мол, давайте уже тогда что-то делать.

Стандартная технология. Не вижу здесь необходимости что-то комментировать. Есть разговоры, а есть официальная позиция. Никаких договоренностей нет. Президент Украины дает много интервью для американской аудитории на медийных площадках, которые работают и для демократов, и для республиканцев – от CNN до Fox News. Там есть информационные агентства включая Bloomberg.

9 февраля 2024 года Такер Карлсон обнародовал интервью с российским диктатором Владимиром Путиным . В этом разговоре Путин традиционно сделал ряд скандальных заявлений. В частности, оправдывался относительно полномасштабного вторжения в Украину и рассказывал альтернативную историю.

Думаю, что президент достаточно активно работает с американской аудиторией и у США есть полное понимание: что это за война; кто является агрессором; почему эта агрессивная война России продолжается; какие есть риски для США, если эта война будет неправильно финализирована, а будет частично финализирована, как это было в 2014 году.

Мне кажется, что этого достаточно. Да, безусловно, надо работать, потому что видим, насколько жестко сегодня идет электоральный процесс в Штатах, насколько жесткое противостояние между кандидатами от республиканцев и демократов.

Но мне кажется, что и в Демократической партии, и в Республиканской четко понимают, что сегодня происходит в мире. Там четко осознают, что если Россия не проиграет, тогда будет перестроена система глобальной безопасности. Это не в пользу США. Также они четко понимают, что любой непроигрыш России приведет к существенному росту цены личной безопасности той или иной страны. Особенно Соединенных Штатов.

Кстати, сегодня Владимир Путин, выступал на саммите ШОС. Есть еще такие достаточно странные организации, там не странные страны, потому что понятно, из каких они регионов и что хотят получить. Они хотят получить другой тип миропорядка.

Но почему я говорю, "странно". Потому что Россия использует такие площадки для продвижения своей концепции "обнуления" репутации Соединенных Штатов. Путин и сегодня это подтвердил в Астане, заявив, что Соединенные Штаты якобы все проигрывают. Уже не существует никакого глобального миропорядка, где доминируют Соединенные Штаты. А есть миропорядок, где доминирует агрессия, терроризм и тому подобное. Лицом этого является Россия.

Это странные заявления. Но я думаю, что они существенно улучшают понимание, например, американцами, что происходит сегодня в Восточной Европе.

О требованиях завершения войны, которые якобы Россия передала США

На днях в СМИ появился перечень требований, которые якобы из России передавали в США относительно того, как они видят окончание войны. Перечень довольно странный. Откуда эти договоренности происходят и кто вдруг их написал?

Нет никаких договоренностей. Это конспирология максимально низкого пошиба. Не понимаю, зачем это обсуждается. Это же одна из стратегий, которую использует Россия. Что-то вроде: "мы уже практически выходим на какие-то договоренности, то давайте вы тогда существенно уменьшите военную поддержку Украины; уменьшите инвестиции в военные производства." Это такое условное обращение к европейским странам, мол, тратьте меньше на санкции и так далее.

Но давайте немного по-другому. Насчет субъектности, Украина сегодня даже слишком субъектна. В хорошем смысле этого слова. Потому что она эту субъектность как раз и реализует. Проводить какие-то переговоры о чем-то, что касается территории Украины, войны в Украине или суверенитета – без Украины уже никто точно не будет. Ни Соединенные Штаты, ни Европа, ни кто-либо другой.

Однако относительно субъектности России у меня есть большие вопросы. Потому что Россия сегодня полностью зависит от азиатского рынка, прежде всего от Китая. У меня есть определенные сомнения в том, что страна-агрессор сегодня субъектна. Кроме того, Россия крайне невыгодна и токсична для стран азиатского рынка, то есть для Глобального Юга. В среднесрочной или долгосрочной стратегии Россия для них крайне невыгодна.

Почему мы слышим периодически планы (по завершению войны в Украине – 24 Канал), в том числе и от Китая, мол, давайте немедленно прекратим огонь. Для Китая не существует войны как таковой, но там существует нежелательность долгой и высокоинтенсивной войны. Потому что Китай уже получил много политического перераспределения.

Это совсем другого типа страна. Россия сегодня полностью зависима от Китая. Она заточена на китайские рынки, она будет туда продавать. Китай практически полностью перестроил систему, где страна-агрессор имеет второстепенное или даже третьестепенное значение. Субъектность России для меня под большим вопросом.

Путин неадекватно это воспринимает. Он этого не понимает, поэтому продолжает бравировать, говорить о многополярном мире; о том, что Соединенные Штаты "спровоцировали кризис" в Украине. Нет, никакие Соединенные Штаты ничего не провоцировали.

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Давайте зафиксируем, когда Украина имела свои внутренние проблематики, решала с точки зрения недовольства с общественным договором... Общество это проявило в 2013 году. Общество выдвинуло требования, как это в любой демократической стране возможно, не через избирательные процедуры, а через непосредственное восстание. Были претензии к государству, которое не понимало, как надо сотрудничать с обществом.

В этот момент Россия атаковала нас, учитывая свои интересы. Она забрала часть нашей территории; спровоцировала войну; массово убивала гражданское население на Донбассе. Там не было ничего, кроме агрессии России, с массовыми убийствами гражданского населения. Там были депортации и пытки. Мы это с вами прекрасно понимаем. Так же был захвачен Крым.

Сегодня уже есть решение Европейского суда по правам человека, где четко зафиксированы геноцидные практики, которые использовала Россия, начиная с февраля 2014 года в Крыму. Это четко расставляет акценты – Россия сознательно начала войну. На первом этапе в 2014 году захватила территорию. Сознательно использовала геноцидные практики и масштабировала их в 2022 году. Это очевидно для всех. В частности для Китая и других, кто слушает бред Путина.

Возвращаемся к Путину, к этим конспирологическим версиям. Путин не может что-то отдать или не может предлагать адекватные вещи, потому что он является неспособным к адекватной оценке реальности.

Для того чтобы пойти на этот конспирологический план, о котором говорят странные "эксперты", надо, чтобы Россия аннулировала свою конституцию, полностью изменила пропагандистскую парадигму, надо, чтобы Россия четко зафиксировала убытки, которые она в этой войне уже получила.

То есть Россия должна выглядеть как абсолютно адекватная страна. Впрочем, все, что вы сегодня знаете о России, видите в прямом эфире, говорит ли оно, что это адекватная страна, что она сможет перестроиться? С учетом того, что внутренне они выглядят как классическое нацистское авторитарное или даже тоталитарное государство.

Относительно того, есть ли в России кто-то, кто понимает, какую цену на самом деле платит Россия. Я много анализирую материалов о состоянии российской экономики. Для меня удивительно все, что публикуют западные медиа; что говорят в Украине о том, что Россия мощно перестроила свою экономику; она очень эффектно выглядит и тому подобное.

Тогда же я анализирую статистические данные, выступления главы центробанка России Эльвиры Набиуллиной, министра финансов Антона Силуанова, главы Сбербанка Германа Грефа и так далее. Они говорят совсем другие вещи и дают статистические данные, что экономика России выглядит, мягко говоря, крайне странно.

Они это чувствуют, поэтому ищут возможности что-то взять у Китая, присоединиться к финансовой системе Китая. Россия является вторичной страной. Но это не отменяет того, что она продолжает экспансию и добровольно от нее не откажется.

Как заставить Россию закончить войну

Ключевая задача таких конспирологий – повлиять, например, на страны Европы. Они хотят, чтобы те уменьшили военную поддержку, ограничили Украину в ударах по территории России, ведь это очень донимает стране-агрессору.

Отмена этих неформальных запретов бить по приграничью России сильно влияет на ход событий по линии фронта. Да, у них еще есть там определенный ресурс, но это не такой ресурс, который был там 6 месяцев назад, когда они пробовали реализовать свою инициативу.

Я не говорю, что кто-то там работает на Россию, когда такую конспирологию печатает. Нет, это просто говорит об отсутствии критического мышления у многих людей.

Россия начнет реалистично оценивать все, что происходит на этой войне, в двух случаях:

резкое наращивание ситуативных поражений по линии фронта; количества масштабных ударов по территории России дальнобойным оружием и резкое наращивание систем противоракетной обороны. Кстати, в последнем пакете США на 2,2 миллиарда долларов четко зафиксировано большое количество к системам Patriot;

как только санкции существенно повлияют на страны, которые позволяют России обходить их. Например, мы уже видим много признаков, что Китай хочет дистанцироваться от многих экономических программ сотрудничества с Россией, потому что это может иметь достаточно негативные последствия для китайских банков.

Мы видим, что 14-й пакет сильно бьет по Беларуси, через которую Россия закупала много компонентов для ракетостроения. Вот два инструмента. Остальные – это конспирология, которая к реальности не имеет никакого отношения.

Подытоживаем очень коротко, чтобы было понятно: есть концепция Саммита мира, где четко указано, что мир может быть справедливым. Для этого нужно инициировать три инструмента принуждения России:

военный – военное сотрудничество с нашими союзниками, больше военных пакетов, больше гарантий безопасности, где четко зафиксировано, что и как по оружию мы получим;

экономические санкции. Мир должен четко определиться, надо ли, чтобы Россия продолжала зарабатывать деньги на глобальных рынках и таким образом финансировать войну. Там тоже есть позитивы;

единственное, что сегодня еще не удается дожать – изоляция России.

Мы видим, что Россия присутствует на тех или иных площадках. Даже сегодня председательствует, например, в Совбезе ООН. Это вообще для меня дикость просто. Я даже не знаю, как это комментировать. Если удастся еще дипломатически и изоляционно дожать Россию, то тогда это будет иметь существенные влияния на дальнейший ход и войны, и на правильную финализацию этой войны.



Россию надо изолировать / Getty Images

Может ли Си Цзиньпин звонком Путину завершить войну

Китай имеет мощное влияние на Россию, которое обусловлено ростом зависимости Москвы от Пекина в рамках жестких экономических санкций со стороны Запада. Эта зависимость является такой сильной, что достаточно Си Цзиньпину сделать один телефонный звонок в Кремль, чтобы начались мирные переговоры. Поэтому, есть ли факторы, свидетельствующие о том, что Китай пытается дистанцироваться от России?

Глобальный политический процесс нельзя решить одним звонком, потому что есть много интересов, которые позволяют Китаю сегодня реализовывать свои интересы.

Почему Китай дистанцируется? Россия полностью зависит от азиатских рынков и соответственно не зависит от европейских. Для Пекина это очевидная положительная коннотация того, что происходит. Китай захватил политическое место в глобальном политическом процессе России. Сейчас она не существует как субъект, который может влиять на какие-то процессы, а Китай – влияет.

В то же время Пекин еще не до конца довел эту игру, поэтому ему важно, чтобы Россия продолжала агрессивно себя вести. Это существенно влияет на перераспределение влияний, и эта игра сейчас доигрывается.

Сегодня Китай доминирует, но хочет перераспределить правила так, чтобы потом за столом переговоров сидел Китай, Соединенные Штаты и коллективно Европейский Союз. Эти правила должны быть заново прописаны, и в соответствии с ними Китай будет доминировать.

К тому же к Китаю, а не к России, присоединяются страны Глобального Юга в рамках объединения БРИКС. На Китай ориентируются арабские страны, ОАЭ, Бразилия, страны Африканского континента, Латинской Америки, а также государства Тихоокеанского региона.

Что действительно раздражает Китай – это позиция Северной Кореи и то, что Россия выстраивает с ней отношения. Это приводит к нестабильности в регионе, где имеет влияние Китай, и ему придется решать эту проблему.



Путин раздражает Китай / Getty Images

В рамках экономического сотрудничества Китай уже все получил от России. Он продает на российском рынке, потому что кроме него никто с россиянами в таких объемах не торгует, за исключением Индии. Однако с точки зрения товарного производства Пекин тотально доминирует. Так же Россия может наращивать товарооборот только с Китаем.

Это очень выгодно для него, потому что китайцы через экономику будут полностью контролировать Россию. Они уже территориально контролируют Дальний Восток. Очевидно, что Китай уже в более агрессивной форме указывает России, что можно делать, а что – нельзя.

Поэтому Китаю не имеет смысла останавливать сегодня Россию. Чем дольше продолжается российская агрессия, тем слабее выглядит лагерь демократии для глобального мира, и тем быстрее страны переориентируются на Китай. В то же время он не продемонстрировал свою силу, и это как раз нужно для глобального политического процесса. Китай транслирует, что он сильный, и все верят в это.

Так же когда-то российская пропаганда распространяла нарратив, мол, "мы настолько мощные, что все к нам должны присоединиться, потому что мы построим двухполярный мир". Сегодня все понимают, что Россия не является мощной, технологической державой, которая способна вести большие войны – не против страны совсем другого милитарного плана как Украина, а против стран, которые соответствуют ее потенциалу.

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Репутация Китая сегодня по сравнению с репутацией России выглядит совсем иначе. Агрессия Москвы продолжает подсознательно перестраивать мир. Страны все быстрее переориентируются на Китай, и его это устраивает.

Китай вполне может вместе с Россией строить дроны (западные СМИ сообщают, что Китай и Россия предположительно разрабатывают ударный беспилотник-камикадзе – аналог иранского "Шахеда", – 24 Канал). Он может продавать ей комплектование, потому что для него за это не будет никаких последствий.

На сегодня есть факт, что Северная Корея, несмотря на все запреты и даже резолюции ООН, передала России почти 5 миллионов снарядов. Также она может отправить инженерные войска на войну или предоставит ей баллистические ракеты. Какое наказание она получит? Никакого. Так почему Китай должен отказываться работать на спекулятивном рынке.

К Китаю присоединилась и Турция. На полях саммита ШОС она тоже заявила, что хочет увеличить товарооборот с Россией до 100 миллиардов долларов.

Есть также другие сигналы. Почему Китай, Турция, ОАЭ должны отказаться от спекулятивного рынка, где можно получить демпинговые цены на сырье, продавать больше собственного товара, увеличить товарооборот, если европейские страны продолжают работать с Россией максимально активно.

Более того, на потребительском рынке отчитываются о повышенных уплатах налогов, которые идут на убийство украинцев – милитарного бюджета России. Также эти компании продают еще и определенные компоненты для ракетостроения. Так почему Китай должен лишить себя получать прибыль или защищать свои национальные интересы.

Как Россия разозлила Китай

Хотя Китай раздражен Россией – из-за ее сотрудничества с Северной Кореей и из-за неадекватных заявлений Путина. Он обнуляет все эти миротворческие инициативы Китая, когда Пекин говорит, что нужно немедленно прекратить огонь, а Кремль отвечает, что его нужно прекратить в одностороннем порядке. Мол, пусть Украина прекратит огонь, а Россия даже, когда сядет за стол переговоров будет продолжать убивать украинцев.

Это нивелирует любые гуманитарные инициативы Китая и не только его, потому что выглядит странно. Кремль предлагает заставить Украину, как страну, которая обороняется в рамках международного права, остановиться. В то же время Россия продолжит ее геноцидить. Даже китайцы понимают, что это не "продается" и выглядит максимально абсурдно.

Ситуативно война полностью устраивает Китай, потому что дает возможность перераспределить политические, экономические влияния и увеличить его собственное влияние. Но война является долгой и высоко интенсивной, и это уже не устраивает Китай, потому что влияет на его репутацию. Если он такой могущественные, то почему не может повлиять на страну, которая полностью зависит от него.

Предлагает ли Путин тайно переговоры о мире

В последнее время вопрос мирных переговоров постоянно звучит в информационном пространстве. Виктор Орбан, во время недавнего визита в Киев, также поднял этот вопрос. В контексте этого, не выходит ли Россия напрямую с предложениями о так называемых мирных переговорах к Украине?

Им это не надо, они же публично об этом говорят. Путин постоянно заявляет о том, что Россия сделала очередные "мирные предложения".

Россия не делает никаких "мирных предложений". Вообще использовать слово "мирные" в отношении России – это святотатство, это греховно. Россия является агрессором в рамках международного права. Она совершает преступления геноцида на территории другого государства. Это не о мире. Россия предлагает Украине капитулировать. Она говорит, мол, "мы продолжим вас убивать, даже если вы остановитесь в вашей оборонительной войне, потому что нас за это никто не накажет".

Кроме того, Кремль хочет, чтобы Украина встала на колени, чтобы отказалась от всех претензий к ней, добровольно отдала свои территории и зафиксировала свое поражение. Поэтому нет никаких "мирных предложений" и не будет.

Все другие страны, которые об этом говорят, не упоминают "мирные предложения", а подчеркивают о немедленном прекращении огня в пользу страны-агрессора. То есть они говорят о немедленном обнулении международного права, о немедленном проигрыше и наказании Украины. Более того, о том, что Россия не должна быть наказана за массовые военные преступления.

Вспомните 2014 год, когда были подписаны первые "Минские соглашения" с Россией. Ей позволили накопить дополнительный ресурс на приграничье и атаковать. Так что любые подписанные соглашения – это замораживание конфликта. Россия хочет получить четыре вещи:

Неформальный запрет на удары по территории России. Как только сядем с ней за стол переговоров, все страны скажут, мол, нельзя бить по ее территории, поэтому нужно остановиться и не уничтожать места концентрации врага в приграничье России. Россия хочет получить возможность подвезти дополнительно гораздо больше ресурса на оккупированные территории.

Это ей нужно, чтобы потом говорить с позиции силы, мол, отдайте Запорожье, Харьков, другие города, а если нет, тогда мы начинаем новое масштабное наступление. За 3 – 6 месяцев без давления со стороны ВСУ они проведут модернизацию своей кампании, увеличат ресурсное присутствие, количество снарядов, ракет. Тогда может начаться следующий этап войны.

Россия стремится иметь возможность проводить масштабные информационные кампании, провоцировать Украину на переговорных процессах, издеваться над нами, оскорблять, говорить, что мы – "ничтожества". То, что они всегда делают в рамках внешней политической концепции. Россию начнут поддерживать всевозможные страны-сателлиты, нейтральные страны. Россия не хочет ни за что платить, не хочет сатисфакции и отвечать за масштабные преступления. Более того, одним из принципиальных условий, которые она сегодня выдвигает, и об этом пока осторожно не говорят потенциальные посредники, это обязательная добровольная отмена львиной части санкций.

Россия хочет все получить и не быть наказанной, а главное остаться в таком виде, как сегодня. Это означает, что максимально агрессивная путинская вертикаль власти будет продолжать оскорблять страны Балтии, Польшу, страны Восточной Европы, страны Северной Европы, провоцировать их.

Мы должны оценивать не то, что говорят конспирологи о планах России, а учитывать определенные вещи. В частности, то, что критическая инфраструктура Европы под угрозой. Там есть достаточно много российской заинтересованности.

В то же время как только Россия на своих условиях садится за стол переговоров, тогда сразу вокруг нее формируется то, чего сегодня еще нет. Сейчас вместе с ней только Северная Корея и частично Иран, а после начала переговоров на условиях России 20 – 40 стран начнут ресурсно активно вкладываться в нее. Потому что она будет для них "зонтиком". Они смогут решать свои агрессивные задачи на собственных территориях. Это все надо наконец осознать.

Когда нам говорят, давайте вы немедленно прекратите огонь, возникает вопрос: а какую задачу это решает? Россия уйдет с наших территорий сразу? Или будет продолжать использовать крылатые ракеты для того, чтобы нас убивать, но мы не сможем защищаться? Мы сможем только сбивать эти ракеты на своей территории. "Замечательное" предложение, особенно после двух лет войны.

Вторую часть интервью с Михаилом Подоляком – читайте вскоре на сайте 24 Канала.