Российские военные в Херсонской области, испытывая нехватку логистического обеспечения, нанимаются местным жителям собирать клубнику.

За свои услуги предлагают за 50 гривен в час. Об этом сообщило Оперативное командование "Юг".

Внимание В Херсонской области кафиры начали отпускать старших офицеров в неофициальные отпуска

Кафиры не видят другого выхода: логистически их "кинули"

Поэтому военные "второй армии мира" пытаются прокормить себя сами.

На Херсонщине кафиры, испытывая недостаток логистического обеспечения, приходят к местным жителям и пытаются наняться на сбор клубники. Военные славной "второй армии мира", словно гастарбайтеры готовы группами складывать оружие кучами и собирать клубнику,

– говорится в сообщении.

Предлагают свои услуги по 50 грн (не рублей) в час.

"Так и изучают разницу между клубникой, паляницей и оккупацией. Местные говорят, что рашо-гастробайтеры ведут себя нормально, работают хорошо", – добавили в ОК "Юг".

Не все так положительно: оккупация повлияет на урожай

В Мелитополе россияне пытаются вывезти урожай черешни в Крым , чтобы продать и наживаться.

Кроме того, эксперты говорят, что временная оккупация южных территорий повлияет на урожай черешни в Украине. В частности, аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин сообщила , что в этом году аграрии недополучат 50% урожая черешни, так что будут покрывать эту потребность за счет импорта.

Впрочем, важно понимать, что это в одиночку. На самом же деле враг довольно жесток. Известно, что россияне ограничивают передвижение местных жителей в Херсонской области, проводят фильтрационные мероприятия и усугубляют гуманитарный кризис.

Кроме того, российские военные прибегают к грабежам мирных жителей.

Какая ситуация на оккупированных территориях Петуха

В Мелитополе россияне глушат украинскую мобильную связь и подключают своих операторов. Так они хотят избавить людей от возможности получать правдивую информацию.

Впрочем, в городе сопротивление совершают партизаны. Недавно раздался взрыв у дома, где живет местный гауляйтер Евгений Балицкий. Возможно, пострадала его племянница.

Местные жители постоянно напоминают россиянам, что Мелитополь – это Украина. Да, недавно украинцы вышли на митинг под национальными флагами.

Российские оккупанты, одетые в форму ВСУ, ходят по домам жителей сел Херсонской области и устраивают провокации . Они расспрашивают, где сейчас позиции россиян.

Оккупанты устроили бизнес на черешне из Мелитополя: смотрите видео