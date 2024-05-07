В Молдове отрицают, что Украина якобы предлагала "закрыть вопрос" с Приднестровьем

Ранее в СМИ появилась информация о том, что украинская сторона якобы предлагала помочь решить вопрос с Приднестровьем силовым путем. В Молдове эти слухи опровергли.

Об этом рассказала президент Молдовы Майя Санду в интервью российскому блогеру Юрию Дудю, передает 24 Канал.

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Были ли предложения от Украины

Политику задали вопрос, действительно ли во время полномасштабной войны от Украины поступали предложения помочь Кишиневу "закрыть вопрос" с Приднестровьем. Сейчас там до сих пор находится небольшое количество российских войск.

Никогда не было никаких таких официальных заявлений – то, что мы читали, что некоторые люди говорили в средствах массовой информации... Но официально – говорю с полной ответственностью – таких предложений не было. И неофициально тоже. От официальных лиц не было такого предложения,

– заявила Санду.

Она подчеркнула, что для Молдовы возможно решение приднестровского конфликта только мирным путем.

Военным путем – мы не согласимся на это,

– подытожила президент.

Угрожает ли Россия Молдове