Артиллерию даете же, – Кулеба поставил Германии риторический вопрос по поводу танков

Германия продолжает помогать Украине оружием, которым Вооруженные Силы ликвидируют оккупантов. Однако глава Министерства иностранных дел уверен, что поддержка Берлина без предоставления танков не достаточна.

Политологи убеждены, что немецкое правительство умышленно тормозит процесс передачи нашему государству танков Leopard. Министр обороны Алексей Кулеба решил поставить Берлину риторический вопрос по этому поводу и рассказал, над чем сейчас работают украинские дипломаты.

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Основных боевых танков – нет

По словам главы МИД, до сих пор Берлин колеблется, передавать ли Украине важные танки. Хотя Германия четко пообещала передать некоторые виды вооружения, но в этом списке помощи нет боевых "Леопардов-2".

Такое решение (по передаче танков Leopard – 24 Канал) еще не принято, обязательств нет. Но мы над этим работаем,

– констатировал Кулеба.

В то же время он подметил определенное противоречие, которое есть в политике Германии в отношении Украины. Глава украинского ведомства не понимает, почему федеральное правительство колеблется, когда речь идет о боевых танках, но снабжает Вооруженные Силы артиллерией.

Лучший способ остановить Россию – оружие

Во время интервью Кулеба также упомянул об анонсированной ранее военную помощь от ФРГ. Речь идет о системах противовоздушной обороны Iris-T и зенитных танках Gepard.

Из-за постоянных массированных атак на энергоинфраструктуру нашего государства Кулеба считает, что сценарий полного блекаута достаточно реалистичен. Остановить Россию могут только ПВО, танки, артиллерия и другое вооружение. Кстати говоря, чем немецкие танки Leopard лучше за советские аналоги, недавно объяснял военный эксперт Андрей Харчук.

По словам специалиста, такое оружие технологически выше, чем большинство российских машин. В частности, "Леопарды" оборудованы совершенной системой управления огнем и имеют хорошую дальнобойную 122-миллиметровую пушку с хорошими бронебойными снарядами.

Кроме того, о важности западного вооружения, которое помогло переломить ход этой войны, рассказывал министр обороны. Алексей Резников. Он убежден, что авиация и танки – именно то, что в большом количестве необходимо украинской армии.