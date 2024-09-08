Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, отметив, что передача России иранских ракет является довольно существенной угрозой. В то же время в СНБО считают этот факт свидетельством того, что у Москвы имеется дефицит "Искандеров", поэтому она вынуждена покупать ракеты у Тегерана.

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Очень серьезная угроза

Относительно Ирана существует определенный стереотип, что это – второстепенная, неразвитая страна. Однако это государство имеет довольно высокий технологический уровень и разработало мощную ракетную и ядерную программы.

Иран начинал с производства ракет дальностью 85 и 120 километров, а точность их попадания была на уровне 100 метров. Сегодня иранские ракеты последнего поколения, в частности, Fateh имеет точность 3 метра. Ракета Zolfaghar может преодолевать расстояние 700 – 800 километров и имеет точность – 5 метров.

Это не северокорейское оружие. Если иранские ракеты будут на вооружении у России, это будет очень серьезной угрозой,

– подчеркнул авиационный эксперт.

Если Иран действительно передал России оружие, то оно могло бы быть, по мнению авиационного эксперта, малого и среднего радиуса действий.

Оружие малого радиуса действий – из семейства беспилотных систем Ababil. Оно используется для разведки, корректировки, нанесения точечных ударов. Эти изделия могут летать на дальности 100, 250 километров и переносить различные виды боеприпасов.

Ababil – небольшая ракета, хотя имеет очень развитую аэродинамическую поверхность. Ее длина 3,7 метра, вес – 240 килограммов. Она способна летать на расстояние 90 километров. Однако основные ее параметры засекречены,

– отметил Криволап.

Оружие среднего радиуса действий – ракета Fateh-110. Иран производит ее с 2022 года, и сейчас уже существует ракета четвертого поколения, которая отличается высокой точностью.

Обратите внимание! Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заметил, что иранские ракеты Zolfaghar с дальностью полета 600 километров и боевой частью в более чем полтонны является очень мощным и сложным для перехвата оружием. Это не просто баллистическая ракета – ее боевая часть сразу отделяется от разгонного блока и в этот момент ее труднее остановить.

Также иранцы могли бы передать России ракеты Zolfaghar, которые имеют дальность 700 километров и оснащены достаточно мощной боевой частью. Все ракеты среднего радиуса действия имеют боевую часть весом от 450 до 650 килограммов.

Благодаря этому их способность поражения значительно выше, чем у "Искандеров" и у ракет весом около 500 килограммов, которые сейчас используются и россиянами, и ВСУ, в частности, Storm Shadow, SCALP EG и т. д.,

– пояснил он.

Также есть на вооружении у Ирана ракета среднего радиуса действия Fath-360, которая имеет наиболее развитую систему ориентации.

"Если оружие малого радиуса действия летает только по GPS, то эти ракеты могут переключаться на инерционную систему наведения, что защищает ее. Летают они с большой скоростью, и на коротких расстояниях их будет очень трудно перехватить. Кроме того, ракеты Fateh последнего поколения имеют еще и оптико-электронную систему наведения, поэтому это действительно современное и очень опасное оружие", – отметил Константин Криволап.