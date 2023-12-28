Несколько самолетов F-16 могут сильно изменить события на поле боя, – Самусь

Украина в ближайшее время должна получить истребители F-16. Первая партия из 18 самолетов готова к поставке, а шесть украинских пилотов уже закончили обучение в Румынии.

На истребителе F-16 возлагается большая надежда относительно их влияния на ситуацию на фронте. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь, отметив, какие именно результаты следует ожидать от этих самолетов.

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Россияне не смогут действовать свободно

Он подчеркнул, что возникают дискуссии по поводу того, 18 истребителей F-16 – это мало или много.

Например, были сбиты три российских бомбардировщика Су-34 (22 декабря – 24 Канал). И уже несколько дней россияне не применяют КАБ на левом берегу Херсонской области, да и на правом. Это вопрос к тем экспертам, которые считают, что F-16 "вообще ничего не изменят" в украинском небе,

– отметил заместитель директора Центра исследований армии.

Первые 18 самолетов F-16 Украина должна получить от Нидерландов. В американском Институте изучения войны предполагают, что они могут быть доставлены в нашу страну еще до конца 2023 года.

Однако, по мнению Самуся, даже два F-16 на некоторых участках фронта будут влиять на ход событий, потому что из-за них российская авиация не сможет действовать свободно.

Речь идет не о том, чтобы Украина завладела господством в воздухе. Важно сейчас нейтрализовать преимущество россиян в воздухе, и эти 18 F-16, которые должна получить Украина, способны это сделать.

Далее потребуется поддержка наземных сил, удары разнообразным оружием, имеющимся у F-16.

"Истребители F-16 могут сбивать и ракеты, и "Шахеды". Их функционал очень мощный. Несколько самолетов смогут немедленно изменить ситуацию на поле боя, нейтрализовав возможности россияне по применению КАБов", – отметил Михаил Самусь.

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