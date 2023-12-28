Несколько самолетов F-16 могут сильно изменить события на поле боя, – Самусь
Украина в ближайшее время должна получить истребители F-16. Первая партия из 18 самолетов готова к поставке, а шесть украинских пилотов уже закончили обучение в Румынии.
На истребителе F-16 возлагается большая надежда относительно их влияния на ситуацию на фронте. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь, отметив, какие именно результаты следует ожидать от этих самолетов.
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Россияне не смогут действовать свободно
Он подчеркнул, что возникают дискуссии по поводу того, 18 истребителей F-16 – это мало или много.
Например, были сбиты три российских бомбардировщика Су-34 (22 декабря – 24 Канал). И уже несколько дней россияне не применяют КАБ на левом берегу Херсонской области, да и на правом. Это вопрос к тем экспертам, которые считают, что F-16 "вообще ничего не изменят" в украинском небе,
– отметил заместитель директора Центра исследований армии.
Однако, по мнению Самуся, даже два F-16 на некоторых участках фронта будут влиять на ход событий, потому что из-за них российская авиация не сможет действовать свободно.
Речь идет не о том, чтобы Украина завладела господством в воздухе. Важно сейчас нейтрализовать преимущество россиян в воздухе, и эти 18 F-16, которые должна получить Украина, способны это сделать.
Далее потребуется поддержка наземных сил, удары разнообразным оружием, имеющимся у F-16.
"Истребители F-16 могут сбивать и ракеты, и "Шахеды". Их функционал очень мощный. Несколько самолетов смогут немедленно изменить ситуацию на поле боя, нейтрализовав возможности россияне по применению КАБов", – отметил Михаил Самусь.
Что известно о предоставлении Украине самолетов F-16
- Западные СМИ предположили, что F-16 уже размещен в Украине. Они ссылаются на сообщения в российских телеграм-каналах о якобы применении ВСУ этих истребителей.
- В Воздушных силах ВСУ назвали эти сообщения западной прессы хайпом. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат считает эту информацию "большим шансом для хайпа" для медиа и телеграм-каналов, которым "плевать на собственную репутацию". Напомним, что ранее Игнат заявлял, что в Украине пока нет F-16 и вряд ли они появятся к концу 2023 года.
- В то же время россияне распространяют фейки о том, что якобы уже "ликвидировали" F-16. По одной их легенд, истребитель F-16 якобы сбил Су-34 24 декабря на Мариупольском направлении. Но "Су-30 (российский Су-30 был сбит 24 декабря над Черным морем – 24 Канал) отомстил и уничтожил четыре F-16". Также по версии пропагандистов россияне якобы на аэродроме в Одессе ударили по F-16.