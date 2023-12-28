На винищувачі F-16 покладається велика надія щодо їхнього впливу на ситуацію на фронті. Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь, зазначивши, які саме результати варто очікувати від цих літаків.
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Росіяни не зможуть діяти вільно
Він наголосив, що виникають дискусії щодо того, 18 винищувачів F-16 – це мало чи багато.
Наприклад, було збито три російські бомбардувальники Су-34 (22 грудня – 24 Канал). І вже кілька днів росіяни не застосовують КАБи на лівому березі Херсонської області, та й і на правому. Це питання до тих експертів, які вважають, що F-16 "взагалі нічого не змінять" в українському небі,
– наголосив заступник директора Центру досліджень армії.
Проте, на думку Самуся, навіть два F-16 на деяких ділянках фронту будуть впливати на хід подій, адже через них російська авіація не зможе діяти вільно.
Наразі йдеться не про те, щоб Україна заволоділа пануванням в повітрі. Важливо зараз нейтралізувати перевагу росіян у повітрі, і ці 18 F-16, які маємо отримати, здатні це зробити.
Далі буде потрібна підтримка наземних сил, удари різноманітною зброєю, яка є у F-16.
"Винищувачі F-16 можуть збивати і ракети, і "Шахеди". Їхній функціонал дуже потужний. Кілька літаків зможуть негайно змінити ситуацію на полі бою, нейтралізувавши можливості росіяни з застосування КАБів", – зазначив Михайло Самусь.
Що відомо про надання Україні літаків F-16
- Західні ЗМІ припустили, що F-16 вже розміщені в Україні. Вони посилаються на повідомлення у російських телеграм-каналах про нібито застосування ЗСУ цих винищувачів.
- У Повітряних силах ЗСУ назвали ці дописи західної преси хайпом. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат вважає цю інформацію "неабияким шансом для хайпу" для медіа та телеграм-каналів, яким "плювати на власну репутацію". Нагадаємо, що раніше Ігнат заявляв, що в Україні ще немає F-16 і навряд чи вони з'являться до кінця 2023 року.
- Водночас росіяни розповсюджують фейки про те, що буцімто вже "ліквідували" F-16. За однією їхньою легендою, винищувач F-16 нібито збив Су-34 24 грудня на Маріупольському напрямку. Але "Су-30 (російський Су-30 було збито 24 грудня над Чорним морем – 24 Канал) помстився та знищив чотири F-16". Також за версією пропагандистів росіяни нібито на аеродромі в Одесі ударили по F-16.