"Гореть и F-16": Путин начал угрожать авиабазам за пределами Украины

Западные партнеры Украины предоставляют все больше современного вооружения для борьбы против оккупантов. Речь, в частности, и о возможном предоставлении истребителей F-16, что ну очень не нравится российскому диктатору.

Поэтому на следующий день после заседания в формате "Рамштайн" Путин предположил, куда его сумасшедшая страна может наносить удары в будущем. На этот раз говорится об авиабазах не только Украины, но и других государств. Свое заявление бункерный фюрер заявил на Санкт-Петербургском международном форуме, сообщает 24 Канал.

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Россия может наносить удары по авиабазам стран-членов НАТО

По мнению безумного президента России, страны НАТО якобы "втягиваются в войну в Украине" только потому, что не закрывают глаза на зверства страны-террористки и помогают поставками военной техники. Более того, вовлекается Альянс и тем, что сегодня рассматривается возможность поставки современных истребителей.

Однако, как самоуверенно заявил Путин, сегодня в Украине уничтожаются западные танки, в частности Leopard. Следовательно, так же как "они горят", "будут гореть и F-16". И в этом у него "сомнений нет".

В своем заявлении Путин допустил, что может наносить удары по авиабазам не только Украины, но и за пределами нашего государства. Однако назвал условие – если там будут находиться истребители F-16, задействованные в захватнической войне России против оккупантов: "мы должны будем посмотреть на то, как нам поражать и где поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас".

Вместе с тем он подчеркнул, что это представляет "серьезную опасность дальнейшего втягивания НАТО в вооруженный конфликт".

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