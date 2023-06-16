Тож на наступний день після засідання у форматі "Рамштайн" Путін припустив, куди його божевільна країна може завдавати ударів у майбутньому. Цього разу мовиться про авіабази не лише України, а й інших держав. Свою заяву бункерний фюрер виголосив на Санкт-Петербурзькому міжнародному форумі, повідомляє 24 Канал.

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Росія може завдавати ударів по авіабазах країн-членів НАТО

На думку божевільного президента Росії, країни НАТО нібито "втягуються у війну в Україні" лише через те, що не закривають очі на звірства країни-терористки та допомагають постачанням військової техніки. Ба більше, втягується Альянс й тим, що сьогодні розглядається можливість постачання сучасних винищувачів.

Однак, як самовпевнено заявив Путін, сьогодні в Україні знищуються західні танки, зокрема, Leopard. Відтак, так само як "вони горять", "горітимуть і F-16". І в цьому у нього "сумнівів нема".

У своїй заяві Путін допустив, що може завдавати ударів по авіабазах не лише України, а й за межами нашої держави. Однак назвав умову – якщо там перебуватимуть винищувачі F-16, задіяні у загарбницькій війні Росії проти окупантів: "ми повинні будемо подивитись на те, як нам уражати і де нам уражати ті засоби, які використовуються в бойових діях проти нас".

Разом з тим він підкреслив, що це становить "серйозну небезпеку подальшого втягування НАТО у збройний конфлікт".

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