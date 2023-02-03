Украина ведет переговоры с Западом по получению тактической авиации, – Резников
Источник:Министерство обороны Украины
В настоящее время ведутся переговоры с партнерами нашего государства по поиску платформы для предоставления Украине тактической авиации. Также обсуждают возможные поставки дальнобойных ракет.
Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников во время совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром — министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком в Киеве.
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Продолжаются переговоры о предоставлении истребителей
Резников рассказал, что сейчас ведутся переговоры о поиске платформы по предоставлению Украине тактической авиации.
Что это будет – F-16, Gripen – это вопрос дискуссий с партнерами из стран НАТО,
– заявил министр.
По его словам, учитывая вероятное наступление россиян, Украина также ведет переговоры с партнерами по получению дальнобойных средств поражения с дальностью от 150 километров. Поскольку такое вооружение, на примере РСЗО HIMARS, доказало свою эффективность на поле боя.
"Они боятся HIMARS, поэтому все свои важные склады с топливом, амуницией, командные пункты вынесли в 120 километрах от линии фронта. Поэтому мы обсуждаем с партнерами средства поражения дальностью 150 километров", – пояснил Резников.
Он подытожил, что получив дальнобойные ракеты, украинцы смогут:
- наносить поражение по местам концентрации врага,
- не дать захватчикам пойти в наступление легкой прогулкой.
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Кратко об истребителях F-16 для Украины.
- Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Украина хотела бы получить от Запада ориентировочно 200 самолетов. По его словам, с точки зрения перспективы и количества авиации, которая уже есть в стране, это не такая уж большая цифра.
- Однако президент США Джозеф Байден, отвечая на вопрос, будут ли Соединенные Штаты передавать истребители Украине ответил: "Нет".
- Впоследствии издание CNN заявило, что США якобы не против отправления F-16 Украине и дают зеленый свет союзникам.
- Кроме того, перед заявлением премьер-министра Великобритании Риши Сунака о том, что он не исключает поставок истребителей Украине, его представитель заявил, что отправка самолетов может быть нецелесообразной из-за длительного времени подготовки.