Предоставление автокефалии Украинской православной церкви: в РПЦ заговорили о войне

В Русской православной церкви в очередной раз отличились желчным комментарием относительно предоставления автокефалии Украине. На этот раз священнослужители заявили, что после такого шага они де-факто объявят войну Константинополю и патриарху Варфоломею. Кроме того, в РПЦ уверяют, что такое решение как минимум половина православного населения не только в Украине, но и в мире не поддержит.

Такое заявление сделал глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире одного из пропагандистских каналов.

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Константинопольский патриархат таким образом теперь уже вполне открыто встал на тропу войны. И эта война идет не только против русской церкви, эта война не только против украинского православного народа. Это война против всего мирового православия. Поскольку, если этот подлый и вероломный проект будет доведен до конца, тогда, конечно, большинство православных верующих Украины не примут эту автокефалию. Русская православная церковь также не примет это решение, и мы будем вынужденными расторгнуть общения с Константинополем, и тогда уже они не будут иметь никаких прав, чтобы претендовать на лидерство в православном мире,

– подчеркнул представитель русской церкви.

Как отметил он, сейчас Константинопольский патриархат себя позиционирует как лидер в православном мире, а константинопольский патриарх воспринимается едва ли не как "православный Папа" и его называют лидером 300-миллионного православного населения планеты.

"Если же Украине дадут автокефалию, то минимум половина этого количества больше не будет его признавать не только духовным лидером, но и первым в семье православных церквей. Я думаю, что за такой шаг патриарх Варфоломей будет нести личную ответственность перед Судом Божьим и перед судом истории", – добавил Иларион.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.

31 августа Константинопольский патриарх Варфоломей во время встречи с Московским патриархом Кириллом заявил, что вопрос преодоления церковного раскола в Украине остается важным для Вселенского патриархата.

На Архиерейском соборе в Стамбуле в воскресенье, 2 сентября, епископы рассмотрели вопрос предоставления автокефалии для церквей, которые этого просят.