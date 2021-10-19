Предотвратить терроризм: против ИГИЛ и "Аль-Каиды" в Евросоюзе продлили санкции
Источник:Совет Европы
В Люксембурге Совет министров иностранных дел Европейского Союза 18 октября продлил санкции до 31 октября 2022 года. Кроме того, ограничительные меры будут касаться и Исламского государства и террористической организации "Аль-Каида".
Совет ЕС также на год наложил санкции на ряд лиц, связанных с ИГИЛ и "Аль-Каидой". Отметили, что в санкционный список попали 6 человек.
К теме ЕС – против Лукашенко: главы МИД согласовали новый пакет белорусских санкций
К ограничениям входит запрет на путешествия в ЕС и замораживание активов. Кроме того, учреждениям или людям, которые находятся в Европе запретили передавать подсанкционным лицам любые экономические ресурсы.Справка. ИГИЛ – исламистское террористическое государство, которое остается непризнанным, и международная террористическая, милитаристская группа направления джихадизма. "Аль-Каида" – международная террористическая суннитская джихадистская организация, которую в Афганистане основал Усама бен Ладен.
Санкции ввели еще в 2016 году
Действующий режим позволяет Евросоюзу вводить ограничения лиц, причастных к террористическим актам, вербовке людей для участия в ИГИЛ, "Аль-Каиде". Такие действия являются дополнением к санкциям от Совета безопасности ООН.
В 2020 году ЕС продлил действие ограничений против ИГИЛА и "Аль-Каиды", которые ввели в 2016 году. В рамках общей внешней политики и политики безопасности против терроризма, к ЕС и ООН присоединилась Украина и еще 10 стран.
Действия "Аль-Каиды" и ИГИЛ в Афганистане: что известно
- 3 сентября 2021 года террористы "Аль-Каида" присоединилась к "Талибану".
- Ранее талибы утверждали, что "Аль-Каиды" в Афганистане не будет, но в страну вернулся даже помощник Усамы бен Ладена.
- В провинции Панджшер, куда пришли представители "Аль-Каиды" 14 сентября талибы начали казнить людей прямо на улице. Погибли по меньшей мере 20 человек.
- ИГИЛ совершает теракты в Афганистане. В частности, 15 октября в шиитской мечети "Имам Барге" Кандагара погибли примерно 100 человек. Всего в мечети находились около 500 человек.
- Также теракт, который устроили боевики ИГИЛ, произошел 8 октября и в мечети города Кундуз.