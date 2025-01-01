Польша начала председательство в Совете ЕС: какие задачи у Варшавы и ожидания у Украины

В среду, 1 января, Польша начала свое председательство в Совете Европейского Союза, которое продлится до 30 июня 2025 года. За это время Варшава сосредоточится на вопросе укрепления европейской безопасности на фоне геополитических конфликтов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт польского председательства в Совете Европейского Союза. Кстати, свои ожидания по этому поводу уже озвучили в Министерстве иностранных дел Украины.

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Какие задачи будет выполнять Польша во время председательства

Как отмечают в релизе польской стороны, Варшава берет на себя председательство "в период неопределенности и беспокойства", особенно на фоне борьбы Европы с последствиями российской агрессии против Украины и актуальности укрепления собственной обороноспособности.

Мы являемся свидетелями роста геополитической напряженности, эрозии основанного на правилах международного порядка и гибридных атак, направленных на европейскую демократию и безопасность,

– говорится в сообщении.

Согласно обнародованной информации, Европу ожидают испытания и решения, поскольку ЕС обязан "защитить себя и своих граждан и позаботиться о своем ближайшем соседстве". В частности, подчеркивают необходимость ведения совместной работы с союзниками.

"Ответственность перед будущими поколениями требует единства ЕС и готовности работать с партнерами, которые разделяют наши ценности, в частности с кандидатами на членство. Кроме того, это обязывает нас защищать ценности, на которых базируется сообщество", – говорят там.

Отмечается, что польское председательство "будет поддерживать деятельность по укреплению европейской безопасности во всех ее измерениях: внешнем, внутреннем, информационном, экономическом, энергетическом, пищевом и здравоохранении".

Что говорят в МИД Украины

На начало председательства Польши отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Украинский чиновник напомнил о необходимости продолжения предоставления военной помощи для Киева и осуществления давления на Москву.

"Мы ожидаем новых инициатив по усилению военной поддержки Украины и санкционного давления на агрессора. Мы стремимся к динамичному процессу вступления Украины в ЕС, включая открытие кластера 1 и других кластеров по результатам процесса скрининга", – написал министр.

Напомним, временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич отмечал, что Польша поддерживает евроатлантический курс Украины и приложит все усилия, чтобы ускорить процесс ее интеграции в Европейский Союз, а также попытается обеспечить это во время своего председательства в Союзе.