Представитель России может принять участие во втором саммите мира, - Ермак

Глава Офиса президент Андрей Ермак заявил, что представитель России сможет принять участие во втором саммите мира. Сейчас же россияне получат совместный план действий от всех стран.

Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала, которая присутствует на полях Саммита мира в Швейцарии. Стоит указать, что подобное мнение ранее высказывала и президент Швейцарии Виола Амгерд. Она утверждала, что обе стороны должны быть за столом переговоров – однако пока это невозможно.

Смотрите также Глобальный саммит мира, а не поражения: почему Россию не пригласили и при каких условиях возможны переговоры

Заявление Ермака

Общий план всех стран, цивилизованных, ответственных стран, которые уважают нашу независимость, территориальную целостность, суверенитет, согласованный этими странами, – может быть после этого передан на втором саммите представителю России, где он может присутствовать,

– сказал Ермак.

В то же время глава Офиса президент указал, что сила Украины заключается в принципиальности в том, что мы "не меняем позицию от того, куда подует ветер". Наше государство не будет соглашаться на мирные соглашения, подобные Минским договоренностям и Будапештскому меморандуму.

Заявление Андрея Ермака на полях Саммита мира: смотрите видео

Коммуникация Саммита

24 Канал присутствует на Саммите мира в Швейцарии и будет оперативно сообщать обо всех важных деталях на сайте и в телеграмме.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона сообщил о том, что четкая позиция конечного документа Саммита мира уже есть, и Украина ожидает присоединения большинства стран. В то же время он отмечал, что к коммюнике смогут присоединиться даже те страны, которые не приехали на саммит.

Мы очень скоро увидим перечень стран, которые присоединились к этому коммюнике. Но в этих процессах до последней минуты идет согласование, но глобальных вопросов нет, потому что у нас четкая позиция,

– указал глава ОП.

Ермак отметил, что для поддержки коммюнике саммита мира будет достаточно заявить об этом, подписывать документ не нужно.