Представители британской разведки провели переговоры с талибами, – СМИ
Источник:The Telegraph
Британская разведка в течение 2 недель проводила переговоры с террористами "Талибана". От боевиков требовали гарантий, что Афганистан не станет площадкой для террористов, которые будут осуществлять атаки на западные страны.
Переговоры между британцами и террористами проходили в посольстве Великобритании в Кабуле и столице Катара – Дохе. Также на контакт с талибами вышел представитель премьер-министра Саймон Гасс.
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Великобритания боится угрозы
Великобритания требует гарантий от "Талибана" на фоне террористической угрозы. Последние события в Кабуле, когда террорист-смертник подорвал себя в Кабуле, повышают уровень тревоги.
Это то, о чем мы всегда больше всего заботились. Это красная линия для борьбы с ними – любые признаки планирования атаки,
– сообщил источник СМИ.
О результатах переговоров пока не сообщается.
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Захват Афганистана "Талибаном": последние новости
- 31 августа США завершили вывод войск и покинули Афганистан. В Пентагоне заявили, что за почти 20 лет миссии США погибли более 2000 военных.
- "Талибан" захватил аэропорт Кабула и отпраздновал выход войск США выстрелами в небо. Также террористы заявили о "полном освобождении Афганистана".
- Однако террористам до сих пор неподконтрольна провинция Панджшер. 31 августа 2021 года талибы совершили две попытки захватить регион, однако пока безрезультатно.