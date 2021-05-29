Хорошо представляю Россию как члена ЕС в далеком будущем, – посол Украины в Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что несмотря на режим Владимира Путина, в России остались "светлые головы". Так дипломат не исключает, что в далеком будущем Россия может быть членом ЕС, или даже НАТО.

Мельник признает, что его прогнозы выглядят вполне иллюзорно, однако они не являются полностью невозможными. Для нового мира на континенте необходима новая архитектура безопасности в Европе, отметил посол.

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В России еще есть те, кто знают о пользе связей с Европой

Несмотря на правящий режим Путина, в России есть много светлых голов, которые знают, что тесные связи с Европой выгодны всем. Я хорошо представляю Российскую Федерацию как члена ЕС в далеком будущем,

– считает Мельник.

Все зависит от российского народа. Что касается Украины, заверил Мельник, членство в Евросоюзе и Североатлантическом Альянсе – это единственный ориентир.

Байден может обсудить с Путиным деоккупацию Донбасса

Мельник также считает, что теоретически президент США Джо Байден может во время встречи предложить главе Кремля Владимиру Путину возвращение на международную арену в обмен на деоккупацию Донбасса. Однако с оккупированным Крымом – ситуация еще сложнее.

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