Путин победил еще 20 лет назад, – Асланян описал предвыборную кампанию диктатора

Особенности предвыборной кампании президента России в том, что ясно, кто выиграл на выборах. Однако при этом неясно, кто является кандидатом.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Сергей Асланян, отметив, что "мрачным фигурам", которые появились "из ниоткуда", пытаются задним числом сделать биографию. Он добавил, что они очень не уверены в том, что участвуют в выборах, а также не знают, что о них написано.

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"С Путиным происходит по всей стране еще более странная ситуация. Ведь о нем все забыли. Настолько само собой разумеется, что он "уже победил", что забывают собирать подписи, забывают показывать, как идет агитация. Забывают показывать тех людей, которые собирают общественное мнение", – сказал Асланян.

"Легитимный" спектакль

"Победное выдворение" обратно в Кремль Владимира Путина настолько всем кажется аксиомой, что "доиграть" предыдущий сценарий не смогли. Так пытаются показать, что у него якобы есть, в частности, предвыборные штабы.

"Все, что нужно, у него есть". И эта игра с явной победой одного при удивлении других, которых назначили в соучастники, чрезвычайно показательна", – подчеркнул российский оппозиционный журналист.

Однако только в России. Ведь как только появился "антивоенный" кандидат на пост президента России Борис Надеждин, появилось немного интриги, интереса и "правдоподобия". Так, мол, процедура якобы стала "легитимной" и "появился выбор".

"Легитимизировал" этот спектакль. Из-за границы это выглядит: "У россиян же действительно выборы. Они же сами осознанно избрали не Надеждина". Нет никакой предвыборной кампании. Путин победил давно – 20 лет тому назад. И ни разу не было никаких выборов,

– сказал российский оппозиционный журналист.

Мол, всегда были заранее определенные результаты. Это была всегда очень серьезная и некрасивая игра. И для того, чтобы она теперь казалась "правдой", для этого есть Борис Надеждин.

"Со стороны Запада – "честные" выборы", – сказал Сергей Асланян.

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