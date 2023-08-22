Кастинга нет, – Шейтельман сказал, почему Путин не ищет преемника

Российский диктатор Владимир Путин не ищет себе преемника. Он явно хочет оставаться президентом страны-агрессорки до конца своей жизни.

Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Михаил Шейтельман, заметив, что никаких кастингов внутри российской власти насчет преемника Путина не происходит.

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Путин не собирается уходить

Как отметил Шейтельман, диктатор не собирается покидать свой трон по ряду причин. Сейчас у него есть ордер на арест Международного уголовного суда и дипломатический иммунитет как у президента России.

Как только он перестанет быть президентом, останется только ордер на арест. Он будет самым разыскиваемым преступником в мире. Никуда он не уйдет,

– заметил Шейтельман.

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Кроме того, как только Путин перестанет быть президентом, то его польза для своих бывших коллег будет значительно меньше. Диктаторы просто могут убить, чтобы забрать его деньги. Сейчас Путин, вероятнее всего, самый богатый человек в мире. У него колоссальное количество наличных денег и разных активов.

Как только он уйдет, его могут попытаться убить и забрать активы. А потомков просто перережут, чтобы никто не претендовал. Это же как огромное "сокровище". Поэтому Путин хочет сидеть на своем кресле всю жизнь,

– подчеркнул Шейтельман.

Ситуация в России: коротко