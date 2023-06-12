Есть два кандидата: Китай уже сейчас может готовить замену Путину

Многие аналитики считают, что Китай видит преемником Владимира Путина действующего премьер-министра России Михаила Мишустина. Однако есть, по меньшей мере, еще два человека, которые могут прийти на место диктатора.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист, редактор издания The Insider Тимур Олевский. По его словам, согласно российскому законодательству Мишустин должен временно возглавить страну, если с Путиным что-нибудь случиться.

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Однако на место российского диктатора могут прийти и другие люди. Все зависит от того, как дальше будет развиваться ситуация в России.

Кто может быть преемником Путина

Как отметил Олевский, не стоит забывать о генерал-полковнике Алексее Дюмине, который в свое время работал охранником Путина, а сейчас является губернатором Тульской области. Он достаточно сильно близок с владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным. Вместе они вполне способны совершить внутренний переворот.

Также среди потенциальных кандидатов следует упомянуть еще одного генерал-полковника и главу Дагестана Сергея Меликова. Ранее он был заместителем руководителя Росгвардии.

В свое время на российском пропагандистском ТАСС делали цикл интервью о "первых лицах" России, куда не могли попасть случайные люди. С Меликовым говорили так, будто он действительно станет президентом страны-агрессора через несколько лет.

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Насчет Мишустина – сказать достаточно сложно. Он действительно может оказаться на посту президента России. Но его тоже могут "выкинуть", если произойдет дворцовый переворот.

Мишустин казался человеком, который может быть назначен на место Путина. Но на время. В принципе, если Путина забрать, то он и так автоматически исполнял бы обязанности президента. А если не он, то Валентина Матвиенко. Но не удивлюсь, если в тот момент, когда с Путиным что-нибудь произойдет, то и с Мишустиным может что-то произойти,

– заметил Олевский.

Вполне вероятно, что явного внутреннего переворота не будет. А начнутся жесткие подковерные игры между несколькими потенциальными преемниками. Путин же просто эту ситуацию уже не сможет контролировать.

Преемники Путина: коротко

Существует много предположений, кто может быть преемником российского диктатора Владимира Путина. Аналитики говорят как про мэра Москвы Сергея Собянина, так и про владельца "Вагнера" Евгения Пригожина.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов комментировал, кто может быть преемником Путина. Он подчеркнул, что там не одна кандидатура, а военно-политические элиты уже между собой проговаривают это.

В сети также была неофициальная информация о состоянии Путина. Российскому диктатору будто бы докладывают только хорошие новости о войне, ведь от неудач он начинает безумно раздражаться.