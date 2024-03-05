Есть трое детей: кого Путин готовит своим преемником

Так называемые выборы президента в России закончатся очевидной победой Владимира Путина. Однако он все же, на всякий случай, готовит себе преемника.

Хотя диктатор планирует как можно дольше оставаться у власти, однако все же готовит “запасной план”. О том, кто же может стать преемником Путина, 24 Каналу рассказала Ольга Романова – глава фонда "Русь сидящая".

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Кого рассматривают на роль преемника Путина

В России, несомненно, задумываются о том, кто же станет преемником Владимира Путина. По крайней мере российская элита уже имеет несколько вариантов на случай, если диктатор умрет. В основном говорится о людях из их же среды.

Есть по крайней мере трое детей, которых готовят: сын (Николая) Патрушева – Дмитрий и две дочери (Путина – 24 Канал) – Мария и Екатерина. Но Путин не настолько глуп, чтобы считать, что после его смерти и назначения любого из них, этого преемника не разорвут в клочья более сильные,

– заметила Ольга Романова.

Романова считает, что если Владимир Путин и планирует назначать преемника, то ему надо делать это при жизни. Но и это представляется не простой задачей.

"То, что ты сделал одну дочь детским врачом, а другую назначил директором компании "Иннопрактика" и сделал миллиардершей, не означает, что они умницы. Они, может, не глупые, но самые обычные и несчастные. А у Дмитрия Патрушева вообще большие проблемы с наркотиками", – отметила Романова.

Семья Патрушевых и скандалы с наркотиками

Сын секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева Дмитрий возглавляет Министерство сельского хозяйства России. Его часто называют следующим президентом России, чего бы очень хотел его отец. В то же время Дмитрий Патрушев уже неоднократно оказывался в громких скандалах.

В частности, осенью 2022 года его поймали на употреблении тяжелых наркотиков. Ситуацию только подогрел давний инцидент с контрабандой 400 килограммов кокаина из посольства России в Аргентине в Европу. Правда, в этом скандале был замешан именно Николай Патрушев. Именно на его частном самолете и должны были перевозить наркотики.

Путин хотел бы вечно править Россией

Однако иногда складывается впечатление, что Владимир Путин считает себя бессмертным. Об этом свидетельствует его параноидальный страх болезней. Все помнят длинные столы Путина и двухнедельный карантин для всех, кто должен был бы увидеться с диктатором.

Путин даже имел собственного врача-геронтолога, который бы должен был спасти диктатора от старости. Правда, иронично, что в январе этого года он умер в возрасте 77 лет. Путину, напомним, 71 год.

Он выпьет еще много крови всех народов мира. В конце концов, умрет, но оставит после себя гражданскую войну. Безусловно, гражданская война и смута будут его главным наследием,

– подытожила Романова.

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