Успех оккупантов в Авдеевке: что нужно Украине, чтобы врагу не удалось повторить это
Российские войска получили стратегическое преимущество в Авдеевке благодаря доминации в воздухе. Юрий Игнат отмечает, что россияне продолжат сдвигать линию фронта благодаря авиационным ударам.
Дальнобойное оружие сегодня снова в центре внимания наших партнеров. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Лишить россиян главного оружия: военный обозреватель объяснил важность F-16
Завоевание преимущества в воздухе – ключ к успеху
Игнат отмечает, что в первую очередь необходимо завоевать преимущество в воздухе, ведь Россия сумела разработать управляемые авиационные бомбы и активно их применяет.
Конечно, происходит противодействие против управляемых авиабомб, но количество здесь имеет решающее значение. Противник применяет десятки и иногда сотни управляемых авиабомб,
– подчеркивает Игнат.
В Воздушных силах сообщают, что оккупанты будут брать количеством и таким образом пробовать сунуть линию фронта.
"Именно поэтому дальнобойная ПВО и дальнобойное оружие сегодня снова в центре внимания наших партнеров", – сказал Игнат.
Уничтожена авиация России: последние новости
- 17 февраля украинские защитники на Востоке уничтожили сразу 3 вражеских самолета. Командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил о сбитии двух бомбардировщиков Су-34 и одного истребителя Су-35. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что сбивание произошло во время вражеских ударов управляемыми авиабомбами.
- Также украинские защитники утром 18 февраля сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Самолет стал четвертым, который удалось ликвидировать в течение двух дней. Сбили российский самолет воины воздушного командования "Восток".
- По информации от агента "Атеш", во время ожесточенных боев за Авдеевку российская авиация открыла дружественный огонь и ошибочно нанесла удар по позициям оккупантов. Под ударом российской авиации оказались позиции, на которых находились подразделения артиллерии 239 танкового полка армии России.