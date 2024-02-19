Успех оккупантов в Авдеевке: что нужно Украине, чтобы врагу не удалось повторить это

Российские войска получили стратегическое преимущество в Авдеевке благодаря доминации в воздухе. Юрий Игнат отмечает, что россияне продолжат сдвигать линию фронта благодаря авиационным ударам.

Дальнобойное оружие сегодня снова в центре внимания наших партнеров. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает 24 Канал.

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Завоевание преимущества в воздухе – ключ к успеху

Игнат отмечает, что в первую очередь необходимо завоевать преимущество в воздухе, ведь Россия сумела разработать управляемые авиационные бомбы и активно их применяет.

Конечно, происходит противодействие против управляемых авиабомб, но количество здесь имеет решающее значение. Противник применяет десятки и иногда сотни управляемых авиабомб,

– подчеркивает Игнат.

В Воздушных силах сообщают, что оккупанты будут брать количеством и таким образом пробовать сунуть линию фронта.

"Именно поэтому дальнобойная ПВО и дальнобойное оружие сегодня снова в центре внимания наших партнеров", – сказал Игнат.

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