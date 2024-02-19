Далекобійна зброя сьогодні знову в центрі уваги наших партнерів. Про це в етері телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Позбавити росіян головної зброї: військовий оглядач пояснив важливість F-16
Завоювання переваги в повітрі – ключ до успіху
Ігнат зауважує, що першочергово необхідно завоювати перевагу в повітрі, адже Росія зуміла розробити керовані авіаційні бомби і активно їх застосовує.
Звичайно, відбувається протидія проти керованих авіабомб, але кількість тут має вирішальне значення. Противник застосовує десятки та подекуди сотні керованих авіабомб,
– підкреслює Ігнат.
У Повітряних силах повідомляють, що окупанти братимуть кількістю і таким чином пробуватимуть сунути лінію фронту.
"Саме тому далекобійна ППО та далекобійна зброя сьогодні знову в центрі уваги наших партнерів", – сказав Ігнат.
Знищена авіація Росії: останні новини
- 17 лютого українські захисники на Сході знищили відразу 3 ворожих літаки. Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив про збиття двох бомбардувальників Су-34 та одного винищувача Су-35. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зауважив, що збиття відбулося під час ворожих ударів керованими авіабомбами.
- Також українські захисники зранку 18 лютого збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Літак став четвертим, який вдалося ліквідувати протягом двох днів. Збили російський літак воїни повітряного командування "Схід".
- За інформації від агента "Атеш", під час запеклих боїв за Авдіївку російська авіація відкрила дружній вогонь й помилково завдала удару по позиціях окупантів. Під ударом російської авіації опинилися позиції, на яких перебували підрозділи артилерії 239 танкового полку армії Росії.