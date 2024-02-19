Далекобійна зброя сьогодні знову в центрі уваги наших партнерів. Про це в етері телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє 24 Канал.

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Завоювання переваги в повітрі – ключ до успіху

Ігнат зауважує, що першочергово необхідно завоювати перевагу в повітрі, адже Росія зуміла розробити керовані авіаційні бомби і активно їх застосовує.

Звичайно, відбувається протидія проти керованих авіабомб, але кількість тут має вирішальне значення. Противник застосовує десятки та подекуди сотні керованих авіабомб,

– підкреслює Ігнат.

У Повітряних силах повідомляють, що окупанти братимуть кількістю і таким чином пробуватимуть сунути лінію фронту.

"Саме тому далекобійна ППО та далекобійна зброя сьогодні знову в центрі уваги наших партнерів", – сказав Ігнат.

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