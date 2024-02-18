Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що ворог може продовжувати використовувати цю тактику. Україна могла б протистояти цій зброї росіян. Проте для цього вона мала б мати озброєнні певну західну техніку та ракети.

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Працюють по аеродромах

Він назвав 3 складові, які дозволять ЗСУ завадити домінуванню російської авіації в повітряному просторі тимчасово окупованих територій:

далекобійна ППО;

винищувачі F-16;

оперативно-тактичні ракетні комплекси ATACMS.

ATACMS з бойовими частинами касетного типу працюють по аеродромах. F-16 безпосередньо працює в повітрі, як перехоплювач. При цьому вони мають достатній функціонал по далекобійності. В них є ракета AIM-120 AMRAAM різних модифікацій, які мають дальність знищення цілі від 100 до 150 кілометрів,

– пояснив військовий оглядач.

Проте є нюанс, за словами Коваленко, адже ці ракети є максимально ефективними, коли мають відповідну підтримку з боку авіації дальньої радіолокаційної розвідки і також спостереження, відомої як AWACS.

AWACS Літак дальнього радіолокаційного спостереження та розв'язання, аналогом якого є А-50.

"Якщо нема підтримки AWACS, то ефективність завдання ударів ракетами типу "повітря – повітря" зменшується. AWACS можуть підтримувати F-16, якщо розглядати їхнє використання в нашому повітряному просторі, з повітряного простору Румунії або над Чорним морем. Тоді максимально ефективними F-16 будуть насамперед по лівобережжю Херсонщини і частково по Запорізькій області", – зазначив Коваленко.

Достатньо, щоб ліквідувати Су-34

Водночас на Сході може бути ефективне використання ракетних комплексів з обмеженою дальністю польоту ракети. Її буде достатньо для того, щоб ліквідувати Су-34 до підльоту до локації, де він здійснює скидання КАБів.

На Сході вони також будуть достатньо корисними, хоча їх треба буде застосовувати максимально обережно. Окрім російської авіації, там також присутня ешелонована ППО ворога.

"Також вони з повітряного простору Росії підтримують свою авіацію за допомогою своїх ДРЛО, наприклад, А-50. Це дозволяє російським багатофункціональним винищувачам Су-35 використовувати далекобійні ракети", – відзначив Олександр Коваленко.

Зверніть увагу! Росіяни мають великі запаси керованих авіаційних бомб ще з радянських часів – йдеться про тисячі одиниць. Крім того, у окупантів є виробництва з виготовлення цих бомб. Через це ворог може на достатньо високому рівні продовжувати підтримувати інтенсивність ударів КАБами по території України щонайменше впродовж 2024 року.

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