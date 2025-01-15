Конец войны между ХАМАС и Израилем: что известно о соглашении, которое заключили стороны

15 января стало известно, что Тель-Авив и Газа заключили соглашение о прекращении огня. Ожидается, что боевые действия остановятся впервые за более чем год израильской операции в Секторе Газа.

Все, что известно о договоренности между террористами ХАМАС и Израилем, рассказывает 24 Канал.

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