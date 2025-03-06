Дональд Трамп "заморозил" украинские ракеты, Силы обороны теряют инициативу, – The Telegraph

После того как США прекратили обмен разведывательными данными с Украиной и заявили о необходимости новых переговоров с президентом Владимиром Зеленским, Вашингтон приостановил поставки важных ракет Киеву.

На фоне прекращения военной помощи Украине со стороны американской стороны Киев вынужден согласиться возобновить переговоры с Белым домом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Предоставление Украине важных ракет остановили

По данным издания, украинский президент сообщил о "положительном движении" в отношениях с США, несмотря на то, что администрация Дональда Трампа лишила Киев разведывательных данных американской стороны, позволявших сдерживать российские атаки и наносить удары в тыл России.

Согласно обнародованной информации, в среду, 5 марта. Вашингтон лишил Украину важных разведывательных данных для ракет дальнего радиуса действия, таких как Himars, которые были ключевыми для сдерживания российского наступления. Ограничения могут снять в случае "закрепления переговоров" с Украиной.

Речь идет прежде всего о договоренности относительно украинских полезных ископаемых, которую так и не удалось подписать после спора Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете 28 февраля, в результате которой украинский президент покинул Белый дом досрочно.

По словам источников The Telegraph в дипломатических кругах, украинскому лидеру, вероятно, придется предложить дополнительные уступки, чтобы вернуть переговоры в нужное русло. На днях он уже предложил немедленно закончить войну в Черном море и прекратить дальнобойные удары.

Журналисты отмечают, что кроме прекращения обмена, США обратились к Великобритании с призывом не предоставлять Киеву данные американской разведки. Издание, ссылаясь на слова украинских военных, отмечает, что наши силы уже "потеряли инициативу на поле боя".

Также собеседник в украинском оборонном ведомстве назвал американские решения по вооружению и разведке попыткой "шантажа и направленными на умиротворение Украины путем снижения ее обороноспособности". В то же время в ЕС разрабатывают план действий для возобновления отношений с Трампом.