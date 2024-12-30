"Будет весело отовсюду": экономист объяснил угрозы Фицо по отключению электроэнергии Украине

Уже 1 января 2025 года заканчивается контракт по транзиту российского газа через территорию Украины, из-за чего Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки резервной электроэнергии в нашу страну. Пока другие страны искали альтернативу, Словакия пыталась удержать выгоду для себя.

Страна получала российский газ с безумной скидкой и еще получала средства за его транзит через свою территорию в другие две страны. Об этом 24 Каналу рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что для Фицо теперь наступили не лучшие времена.

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Словакии будет "весело отовсюду"

По словам экономиста, на фоне угроз Фицо Польша заявила, что готова увеличить производство электроэнергии для компенсации дефицита в Украине. Однако благодаря Словакии наше государство покрывало лишь 15% нужной электроэнергии, поэтому Польша с легкостью сможет помочь.

Фицо здесь ничего не добьется. Он даже написал официальное письмо в Брюссель, где сказал, что это серьезный удар по экономике Словакии,

– отметил Пендзин.

Экономист объяснил, что угрозы Фицо вызваны его проблемами с российским газом. Он транспортировался через территорию Украины и попадал в Словакию, где разделялся на два направления, которые шли в Австрию и Чехию. Таким образом Словакия получала деньги за транзит.

Однако эти страны отказались от российского газа. Словакия же покупала у России в год 3 миллиарда м³ газа в год.

Почему Фицо так держится за эти 3 миллиарда м³? Он их получает с бешеной скидкой – 30% и еще и получал деньги за транзит. Россияне всегда держали газ как механизм давления на европейский политикум,

– подчеркнул он.

После 1 января Словакия окажется не в лучшем положении, где ей будет "весело со всех сторон" из-за своей позиции и неготовности.

Газовую трубу в Украине нужно будет полностью развернуть, Словакия не будет получать газ со скидкой и будет вынуждена платить сама за транзит другого газа.

Отказом от российского газа Украина сделала правильный шаг, ведь за него страна-агрессор получала огромные суммы в свой бюджет, которые потом тратила на войну.

Нужно понимать, что мы будем иметь еще одного мощного оппонента движения Украины в ЕС. Если с электричеством не получится, Фицо пойдет на другие направления. "Реинкарнация Орбана" в худшем варианте,

– подытожил Пендзин.