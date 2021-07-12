Премьер Грузии обвинил Саакашвили и его сторонников в "беспорядках"

12 июля 2021 , 15:46
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Источник:

Интерфакс-Украина

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили заявил, что за "беспорядками" 5 – 6 июля в Тбилиси стоят радикальные, реваншистские силы во главе с бывшим президентом Михаилом Саакашвили. Во время этих протестов избили более 50 журналистов, один из них умер.

Гарибашвили выступил с заявлением на заседании правительства 12 июля. Премьер отметил, что беспорядки были очередным неудачным заговором против государства.

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Глава правительства считает, что заговор против государства готовят антигосударственные и антицерковные силы, за которыми стоит Саакашвили и его сторонники.

По мнению премьер-министра, бывший президент и его якобы радикальная группа причастны как к объявлению проведения марша ЛГБТ-сообщества 5 июля в Тбилиси, так и к мобилизации противников этого сообщества.

Все это делалось для создания в Грузии хаоса, дестабилизации, гражданского противостояния, из-за которых Саакашвили и его сторонники пытались прийти к власти. Мы предотвратили эти попытки,
 –  заявил Гарибашвили.

Он также высказался и относительно акции протеста 11 июля, на которой журналисты требовали его отставки. "Это была классическая антигосударственная, антицерковная и антинародная акция, на которой были выдвинуты требования не только отставки правительства, но и патриарха Ильи второго", – считает премьер.

В организации ее проведения он обвинил оппозиционные телеканалы, которыми непосредственно руководит Саакашвили. Мол, у них одна цель – как можно быстрее сбросить действующую власть.

Массовое избиение журналистов в Грузии и протесты после этого

  • 5 июля в Тбилиси состоялась акция в поддержку ЛГБТ-сообщества. Ее противники тоже вышли на улицы и избили более 50 журналистов, освещавших эти события.
  • Больше всего пострадал телеоператор канала "Пирвели" Лексо Лашкарава – его отвезли в больницу с переломами костей лица. Впоследствии журналиста выписали из медучреждения, однако 11 июля он умер.
  • Это вызвало новые протесты в Грузии – активисты начали требовать отставки правительства.
  • Во время заседания парламента 12 июля в сессионном зале вспыхнули столкновения между партией, которая у власти, и оппозицией.
Автор: Наталія Пристанська