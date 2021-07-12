Гарібашвілі виступив зі заявою на засіданні уряду 12 липня. Прем'єр зазначив, що заворушення були черговою невдалою змовою проти держави.
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Прем'єр Грузії назвав винних у протестах у країні
Глава уряду вважає, що змову проти держави готують антидержавні й антицерковні сили, за якими стоїть Саакашвілі та його прихильники.
На думку прем'єр-міністра, колишній президент та його нібито радикальна група причетні як до оголошення проведення маршу ЛГБТ-спільноти 5 липня у Тбілісі, так і до мобілізації противників цієї спільноти.
Усе це робилося для створення в Грузії хаосу, дестабілізації, громадянського протистояння, через які Саакашвілі та його прихильники намагалися прийти до влади. Ми запобігли цим спробам,
– заявив Гарібашвілі.
Він також висловився і щодо акції протесту 11 липня, на якій журналісти вимагали його відставки. "Це була класична антидержавна, антицерковна й антинародна акція, на якій були висунуті вимоги не лише відставки уряду, а й патріарха Іллі Другого", – вважає прем'єр.
В організації її проведення він звинуватив опозиційні телеканали, якими безпосередньо керує Саакашвілі. Мовляв, у них одна мета – якнайшвидше скинути чинну владу.
Масове побиття журналістів у Грузії та протести після цього
- 5 липня у Тбілісі відбулася акція на підтримку ЛГБТ-спільноти. Її противники теж вийшли на вулиці та побили понад 50 журналістів, які висвітлювали ці події.
- Найбільше постраждав телеоператор каналу "Пірвелі" Лексо Лашкарава – його відвезли в лікарню з переломами кісток обличчя. Згодом журналіста виписали з медзакладу, однак 11 липня він помер.
- Це спричинило нові протести у Грузії – активісти почали вимагати відставки уряду.
- Під час засідання парламенту 12 липня у сесійній залі спалахнули сутички між партією, яка при владі, та опозицією.