Гарібашвілі виступив зі заявою на засіданні уряду 12 липня. Прем'єр зазначив, що заворушення були черговою невдалою змовою проти держави.

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Глава уряду вважає, що змову проти держави готують антидержавні й антицерковні сили, за якими стоїть Саакашвілі та його прихильники.

На думку прем'єр-міністра, колишній президент та його нібито радикальна група причетні як до оголошення проведення маршу ЛГБТ-спільноти 5 липня у Тбілісі, так і до мобілізації противників цієї спільноти.

Усе це робилося для створення в Грузії хаосу, дестабілізації, громадянського протистояння, через які Саакашвілі та його прихильники намагалися прийти до влади. Ми запобігли цим спробам,

– заявив Гарібашвілі.

Він також висловився і щодо акції протесту 11 липня, на якій журналісти вимагали його відставки. "Це була класична антидержавна, антицерковна й антинародна акція, на якій були висунуті вимоги не лише відставки уряду, а й патріарха Іллі Другого", – вважає прем'єр.

В організації її проведення він звинуватив опозиційні телеканали, якими безпосередньо керує Саакашвілі. Мовляв, у них одна мета – якнайшвидше скинути чинну владу.

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