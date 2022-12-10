Серьезный удар по Путину: политтехнолог объяснил, почему Моди отказался встретиться с диктатором

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отменил ежегодный саммит с Владимиром Путиным. Причиной такого поступка могло стать невыполнение российским диктатором обещаний, которые он давал премьеру Индии и лидеру Китая.

Речь прежде всего о постоянных угрозах Путина по поводу использования ядерного оружия. Такое мнение 24 каналу озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

К теме Премьер Индии отменил встречу с Путиным: при чем здесь война в Украине и ядерное оружие

"Путин идет ва-банк"

Что немаловажно, Индия является одним из ключевых торговых партнеров России. К сожалению, она продолжает заполнять свои хранилища российскими энергоресурсами, пользуясь тем, что страна-агрессор под санкциями и желающих покупать у нее не так много.

Это серьезный удар по Путину – один из двух торговых партнеров, Китай является вторым, вот так себя проявил,

– подчеркнул политтехнолог.

По его словам, после того, как лидер Китая Си Цзиньпин сделал четкое заявление, что Россия не должна угрожать миру ядерным оружием, не говоря о том, чтобы применять его, приспешники российского диктатора притихли. В частности, Дмитрий Медведев, который и дня не мог прожить без угроз всему миру судным днем.

Однако Путин продолжает свою риторику и угрозы ядерным оружием. По мнению Тизенгаузена, глава Кремля "идет ва-банк" – он абсолютно чихал на обещания Моди и Си Цзиньпину и бросился усиленно угрожать "красной кнопкой".

Тизенгаузен объяснил, почему Моди отказался встретиться с Путиным: смотрите видео

Какие последствия это будет иметь для России

Это сыграет с ним злую шутку, ведь ни Китай, ни Индия не будут терпеть такого отношения к себе и обещаниям,

– сказал политтехнолог.

Как следствие такого поведения России, Индия и Китай могут перестать покупать российские энергоресурсы. Они не обязательно присоединятся к санкциям против страны-агрессора, но определенный холод в торговых отношениях может возникнуть.

Кроме того, не секрет, что путинский режим частично закупает у Китая, Индии и через страны ОДКБ определенные товары двойного назначения, которые используются, в том числе и для сбора оружия. Так, если российский диктатор потеряет такого мощного союзника, то это только приблизит крах его режима.

Отношения Индии и России: последние новости