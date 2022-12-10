Мовиться насамперед про постійні погрози Путіна щодо використання ядерної зброї. Таку думку 24 каналу озвучив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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"Путін йде ва-банк"

Що важливо, Індія є одним з ключових торгових партнерів Росії. На жаль, вона й далі продовжує заповнювати свої сховища російськими енергоресурсами, користуючись тим, що країна-агресорка під санкціями й охочих купувати в неї не так багато.

Це серйозний удар по Путіну – один з двох торгових партнерів, Китай є другим, ось так себе проявив,

– наголосив політтехнолог.

За його словами, після того, як лідер Китаю Сі Цзіньпін зробив чітку заяву, що Росія не має погрожувати світу ядерною зброєю, не говорячи про те, щоб застосовувати її, посіпаки російського диктатора притихли. Зокрема Дмітрій Медведєв, який і дня не міг прожити без погроз усьому світу судним днем.

Однак Путін продовжує свою риторику та погрози ядерною зброєю. На думку Тизенгаузена, очільник Кремля "йде ва-банк" – він абсолютно чхав на обіцянки Моді та Сі Цзіньпіну й кинувся посилено погрожувати "червоною кнопкою".

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Які наслідки це матиме для Росії

Це зіграє з ним злий жарт, адже ні Китай, ні Індія не терпітимуть такого відношення до себе та обіцянок,

– сказав політтехнолог.

Як наслідок такої поведінки Росії, Індія та Китай можуть припинити купувати російські енергоресурси. Вони не обов'язково долучаться до санкцій проти країни-агресорки, але певний холод у торгових стосунках може виникнути.

Окрім того, не таємниця, що путінський режим частково закуповує в Китаї, Індії та через країни ОДКБ певні товари подвійного призначення, які використовуються зокрема і для збирання зброї. Так, якщо російський диктатор втратить такого потужного союзника, то це лише наблизить крах його режиму.

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