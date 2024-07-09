Это стимулирует Путина: почему премьер Индии своим приездом подыграл России

Премьер-министр Индии прибыл 8 июля в Москву, когда Россия осуществила циничную атаку на Киев, где под ударом оказалась детская больница "Охматдет". В то же время Нарендра Моди призвал Владимира Путина к диалогу, а также "уважать устав ООН", в частности, территориальную целостность и суверенитет.

Также Моди заявил, что "на поле боя" решение в войне найти невозможно. По мнению политолога Игоря Рейтеровича, которое он высказал 24 Каналу, позиция Индии относительно войны России против Украины является неоднозначной.

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Моди использовал ситуацию

В то же время в заявлении Моди прозвучал важный месседж о том, что нужно завершать войну в Украине, ведь Россия не сможет в ней победить.

Однако несмотря на это Индия продолжает использовать ситуацию, в которую попала Россия из-за санкций Запада. С точки зрения премьер-министра он поступает правильно для своей страны. Моди, по словам политолога, имеет возможность задешево покупать у России энергоресурсы и делает это.

Также Моди договорился о том, чтобы россияне отпустили граждан Индии, которых Россия обманом завербовала и отправила на войну с Украиной.

Моди решил важные для Индии вопросы в Москве, но при этом публично остался на позиции демократии,

– отметил Рейтерович.

В то же время поведение премьер-министра Индии стимулирует Путина продолжать воевать в Украине. У главы Кремля создается определенное ощущение, если такие крупные страны, как Индия, не отвернулись от России, значит можно не останавливаться. В этом смысле Индия подыграла России.

Визит мог бы вообще не состояться

Однако в ответ Путин подставил Моди.

Ракетная атака на Киев 8 июля, когда премьер Индии прибыл в Россию, похожа на спланированную акцию со стороны Кремля,

– отметил политолог.

Если бы она состоялась за несколько дней до визита Моди, то вероятно его приезд был бы отсрочен или вообще бы не состоялся. Многие страны, в частности Индия на Китай, очень болезненно реагируют на трагедии, связанные с детьми.

Поэтому канцелярия премьер-министра Индии, по словам Игоря Рейтеровича, должна была бы просчитывать такой вариант развития событий.

Мировые СМИ, которые освещали визит Моди в Москву, делали это в формулировках, которые были не очень выгодны Индии. В частности, обращали внимание на то, что пока Моди и Путин обнимались, в Киеве был нанесен удар по детской больнице,

– подчеркнул он.

Напомним, что Владимир Зеленский отреагировал на объятия "лидера крупнейшей демократии мира" с "самым кровавым преступником в мире" в день, когда был нанесен удар по больнице "Охматдет". Президент назвал это "огромным разочарованием" и "сокрушительным ударом" по мирным усилиям.