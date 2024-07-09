Також Моді заявив, що "на полі бою" рішення щодо війни знайти неможливо. На думку політолога Ігоря Рейтеровича, яку він висловив 24 Каналу, позиція Індії щодо війни Росії проти України є неоднозначною.

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Моді використав ситуацію

Водночас у заяві Моді прозвучав важливий меседж щодо того, що потрібно завершувати війну в Україні, адже Росія не зможе в ній перемогти.

Однак попри це Індія продовжує використовувати ситуацію, в яку потрапила Росія через санкції Заходу. З погляду прем'єр-міністра він вчиняє правильно для своєї країни. Моді, за словами політолога, має можливість задешево купувати у Росії енергоресурси і робить це.

Також Моді домовився про те, щоб росіяни відпустили громадян Індії, яких Росія обманом завербувала і відправила на війну з Україною.

Моді вирішив важливі для Індії питання в Москві, але при цьому публічно залишився на позиції демократії,

– зауважив Рейтерович.

Водночас поведінка прем'єр-міністра Індії стимулює Путіна продовжувати воювати в Україні. В очільника Кремля створюється певне відчуття, якщо такі великі країни, як Індія, не відвернулись від Росії, значить можна не зупинятись. В цьому сенсі Індія підіграла Росії.

Візит міг би взагалі не відбутися

Однак у відповідь Путін підставив Моді.

Ракетна атака на Київ 8 липня, коли прем'єр Індії прибув до Росії, схожа сплановану акцію з боку Кремля,

– зазначив політолог.

Якби вона відбулась за кілька днів до візиту Моді, то імовірно його приїзд був би відтермінований або взагалі б не відбувся. Багато країн, зокрема Індія на Китай, дуже болісно реагують на трагедії, пов'язані з дітьми.

Тому канцелярія прем'єр-міністра Індії, за словами Ігоря Рейтеровича, мала б прораховувати такий варіант розвитку подій.

Світові ЗМІ, які висвітлювали візит Моді до Москви, робили це у формулюваннях, що були не дуже вигідні Індії. Зокрема, звертали увагу на те, що поки Моді і Путін обіймалися, в Києві було завдано удар по дитячій лікарні,

– наголосив він.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський відреагував на обійми "лідера найбільшої демократії світу" з "найкривавішим злочинцем у світі" у день, коли було завдано удару по лікарні "Охматдит". Президент назвав це "величезним розчаруванням" та "нищівним ударом" по мирних зусиллях.