Премьер Израиля призвал сограждан быстрее покинуть Украину

Премьер-министр Израиля призвал сограждан быстрее покинуть Украину. Нафтали Беннет посоветовал взять ответственность за собственные жизни и вернуться на родину.

Об этом Беннет сообщил во время заседания Кабмина. Глава правительства посоветовал израильтянам не ждать момента, когда выехать из Украины станет невозможно.

Тем временем В Украине находятся около 2 тысяч граждан США: выезжать собираются не все

Израиль обеспокоен ситуацией с Россией

Проявите ответственность за собственные жизни, уезжайте из Украины как можно быстрее и возвращайтесь домой,

– подчеркнул Беннет.

Пока в Тель-Авиве не понимают, во что именно выльется ситуация на границе России и Украины. Премьер-министр надеется, что напряженность не завершится эскалацией.

Накануне с аналогичным обращением выступил и МИД

Ранее Министерство иностранных дел Израиля обнародовало призыв к израильтянам – их просили немедленно покинуть Украину. По предварительной информации, в Украине сейчас находятся до 15 тысяч израильтян. Еще около 200 тысяч граждан Украины претендуют на израильское гражданство.

Также Израиль начал эвакуацию своих дипломатов и их семей.

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Страны призывают своих граждан покинуть Украину: последние новости

Президент Джо Байден призвал американцев покинуть украинскую территорию. Сейчас на территории Украины около 2 тысяч американцев, выезжать планируют не все.

Не советуют своим гражданам ездить в Украину и польские власти.

Ирак, Испания и Италия также рекомендуют своим гражданам уехать из Украины

До этого немедленно выехать из Украины своих граждан попросили еще 3 страны – Канада, Латвия и Эстония.

Тем временем ЕС не планирует закрывать свое представительство в Украине: