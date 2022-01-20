Премьер Швеции призвала Россию к деэскалации после разговора с Зеленским
Источник:24 канал
Президент Украины и премьер-министр Швеции 19 января провели телефонный разговор. Политики обсудили опасности со стороны России, а также украинско-шведские отношения.
Владимир Зеленский поблагодарил Магдалену Андерссон за поддержку евроинтеграционных стремлений Украины. Премьер-министр подтвердила решительную поддержку со стороны Швеции суверенитета нашего государства.
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Зеленский провел телефонный разговор с главой правительства Швеции
Как сообщили в Офисе Президента Украины, глава государства Владимир Зеленский 19 января провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.
- Говорили об опасностях, созданных Россией вокруг Украины.
- О шагах на пути к достижению мира и стабильности.
- Также политики приветствовали недавнее соглашение об оборонном сотрудничестве стран.
Зеленский поблагодарил шведов за помощь в процессах евроинтеграции и реформ. Госпожа Андерссон подтвердила твердую поддержку со стороны Швеции суверенитета и территориальной целостности Украины.К слову: отдельной интересной темой разговора был интерес Украины к созданию на своей территории сети современных мусороперерабатывающих заводов с участием шведских компаний.
Шведский премьер призвала Россию "снизить напряжение"
После "хорошего разговора" с Владимиром Зеленским глава правительства Швеции в твиттере отметила:
Россия должна снизить напряжение на границе с Украиной.
И добавила, что президента Украины будут рады видеть в Швеции "при первой же возможности".
Тем временем дипломатические усилия по деэскалации созданной Россией ситуации вокруг Украины продолжаются
- Президент Турции Реджеп Эрдоган может приехать в Киев уже 3 февраля.
- Премьер-министр Израиля предложил провести российско-украинский саммит в Иерусалиме.
- А президент Зеленский встретился в Киеве с госсекретарем США Блинкеном.
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Полный тест сообщения госпожи Андерссон в твиттере:
Хороший разговор с президентом Владимиром Зеленским.
Подтвердила полную поддержку суверенитета, территориальной целостности и повестки дня реформ Украины.
Россия должна снизить напряжение на границе с Украиной.
Ожидаем приветствовать президента Зеленского на шведской земле при первой же возможности.